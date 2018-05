El Ciclo de Piano del Maestranza se despide con la 'Suite Iberia'

Dos nombres propios protagonizarán el próximo sábado, día 5 de mayo, el concierto que pondrá fin por esta temporada al tradicional Ciclo de Piano del Teatro de la Maestranza: Jorge Luis Prats, pianista cubano de más que reconocido virtuosismo en los escenarios internacionales, e Isaac Albéniz, cuya afamada Suite Iberia, con una partitura en la que se funden de manera armónica lo mejor de la música popular y la habitualmente denominada clásica, pieza por lo demás de legendaria y temible fama para todos los pianistas, será interpretada durante la velada.

"Es la pieza más difícil que se ha escrito para piano. El problema es la partitura, sí, pero sobre todo el estilo. Por más que hagas, si por partes no suena como el taconazo que mete el bailaor flamenco en el suelo, no hay nada que hacer. Está demasiado lejos... Lleva un mensaje oculto. Pero me voy a atrever con ella", dice a propósito de la pieza Prats, referencia indiscutible de la música clásica latinoamericana actual por su eclecticismo y la asimilación en su estilo del repertorio clásico a través de la música popular, con la que también está conectado.

El cubano, pues, acepta no sólo el reto de adentrarse en la Suite Iberia sino que, además, será ésta su tarjeta de presentación en Sevilla, pues se trata de la primera actuación de Prats en el Maestranza y en la ciudad en general. El concierto se celebrará el sábado a las 20:30. Las entradas para el recital oscilan entre los 14 euros que cuesta un asiento en la zona de Paraíso y los 28 del patio de butacas.