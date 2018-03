No, a estas alturas las procesiones no dan mucha audiencia. Es un tópico. Es una cobertura que en nuestra tierra tiene interés de servicio público, que se sigue de manera salpicada, a ratos. La carrera oficial de las grandes ciudades son el telón de fondo de los establecimientos públicos, pero no hay tanto público "mirando" la Semana Santa por televisión porque ese mismo público prefiere verla en la calle. Dentro del servicio que presta Canal Sur y las cadenas locales se encuentra el de llevar las procesiones de cada localidad a las casas para quienes no pueden moverse. O para quienes están lejos. Qué gran servicio se hace cada año y qué esfuerzo profesional entre todo ese mosaico de cadenas de proximidad. Un escaparate con olor a incienso que además reanima el mercado publicitario local. La Semana Santa es la semana más televisiva del año... pero no registra tanta audiencia. Al menos ya no.

Andalucía Directo amplía su horario y brinda unas conexiones que por momentos parecen que se dan codazos, aunque baja de forma perceptible en seguidores (este martes anotó 112.000, 6,8%, menos de la mitad de cualquier otro día de este trimestre). La Semana Santa de Sevilla, durante las prolongadas conexiones con la Campana, interesa de media a unos 50.000 andaluces repartidos por todo el mapa, un 2%, pero que traducido resulta que quintuplican la cuota media de Andalucía TV. En las cadenas locales, tan mustias en la vida rutinaria de la TDT, se vive algo similar: multiplican por cuatro, por cinco, sus seguidores respecto a cualquier otro momento del año. Lo de la próxima madrugada es el momento culminante también en la pantalla.

Pero no estamos hablando de la Semana Santa como un fenómeno televisivo con tintes futbolísticos. Ni es el espectáculo de masas que algunos narran. Es un acontecimiento cercano, de carácter sentimental, cuyo esmero profesional se agradece. No estamos hablando de museos, ni de competiciones, sino de la manifestación más sentida y propia de los andaluces.