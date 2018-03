Félix Rodríguez de la Fuente. No Félix, la serie de Cesc Gay que Movistar+ está a punto de estrenar en la plataforma, y de la que se va a hablar mucho. Imprescindibles estrena Félix. El animal humano, y la pregunta sería cómo es posible que este trabajo no se haya llevado a cabo hasta ahora. Hay tareas que si no lleva a cabo TVE, nadie las va a realizar por ella. De ahí que nos atrevamos a dar el pertinente tirón de orejas por toda la labor que se les queda el tintero. ¿Por culpa de quién? ¿Por omisión de quién? Lo cierto es que en estos casos, el uno por el otro, la cuestión es que la casa se queda sin barrer. Y un montón de posibles biografiados, sin su documental correspondiente. Ni en vida ni con carácter póstumo. Qué pena que la televisión pública no imitara los hábitos del primigenio Canal + cuando inventó ese formato llamado Epílogo consistente en mantener entrevistas sin presentador en las que a lo largo de una hora el biografiado se expresaba sin prisas.

Pero dejémonos de lamentos y hablemos en positivo, que la ocasión lo merece. El que fuera director de La 2, Manel Arranz, y la que fuera directora de Repor y de Ciencia forense (programas ciertamente infravalorados) han dedicado los últimos meses a llevar a cabo un documental en el que se glosa la vida y obra del divulgador más conocido de la televisión de los años setenta. Trabajo con el que han contado con su viuda, Marcelle Parmentier, entre otros muchos invitados. Será una de esas piezas que a partir de la semana que viene se alojarán en un lugar destacado de la web de rtve.es.

Pero que quienes todavía gozamos de ver la televisión en la televisión veremos con placer el lunes que viene.