Parlamento 78

Cómo hemos cambiado. Cada vez que un programa longevo, del pasado siglo, cumple años, la ocasión la pintan calva para constatar cómo era la televisión de antaño. Y entre qué oferta tan reducida nos teníamos que conformar los espectadores. Parlamento cumple esta semana 40 años de emisión ininterrumpida, si bien durante sus dos primeras temporadas se llamó Tribuna del Parlamento. Con este nuevo nombre apareció en pantalla el sábado 12 de enero de 1980. Y desde entonces no ha abandonado la parrilla. Incluso tuvo a María Teresa Campos de presentadora.

Parlamento, con Manuel Almendros, Alberto Delgado como cronista parlamentario y Santiago López Castillo como informador desde el Senado, se emitía entre las 2 y las 3 de la tarde, telonero del Telediario, en una época en la que no había ningún otro canal que le hiciese la competencia. El UHF no llegaba a muchas zonas y a esas horas no emitía.

¿En qué se basaba la televisión de 1980? Entre semana la Primera Cadena sólo tenía emisión entre las 2 y las 4 de la tarde, y entre las 7 y las 12 de la noche. Ni un minuto más. El prime time se resolvía con espacios como 300 millones, Primera página o Sábado cine. Para la noche de los viernes se reservaba lo más visto: El hombre y la tierra y la serie británica El nido de Robin. Después, Grandes relatos y a dormir.

Sobre el papel la Segunda Cadena podía parecer más atractiva, pero por aquel entonces había demasiadas zonas de sombra. Los lunes llegaba Revista de cine y Más allá con Jiménez del Oso; los martes el jazz; los miércoles Pop-grama con Ángel Casas; los viernes La clave y los domingos el A fondo de Soler Serrano. Recuerdo las primeras entregas de Parlamento, cuando por no haber, ni siquiera contábamos con aparatos de vídeo en casa. Qué duda cabe que fue la etapa en la que más espectadores vieron este programa... siquiera de forma pasiva. No nos quedaba otra.