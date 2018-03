No arranca

SIEMPRE de es de celebrar que La 1 emita programas de servicio público. Siendo esta una de sus principales funciones no siempre la cumple. Por eso hay que considerar positivo el programa Arranca en verde, un nuevo formato de seguridad vial presentado por Sara Escudero. La mecánica del nuevo concurso de la cadena pública es sencilla. La que fuera colaboradora de Zapeando se sube a un coche conducido por Arturo, un señor que se limita a hacer su función de chófer y que no pronuncia palabra, y recibe en el interior del vehículo a participantes de perfiles muy diferentes. Si los concursantes en cuestión adivinan las seis preguntas que la presentadora les realiza, se llevan un premio económico. La idea no es demasiado original, pero al menos es apta para toda la familia. Lo mejor de las preguntas es que tratan aspectos muy diversos de la seguridad vial, desde curiosidades hasta normas básicas de circulación. Y todo ello haciendo hincapié en la importancia de cuidar el medio ambiente. El problema es que con cada concursante la mecánica se repite, y aunque el programa solo dure alrededor de media hora se hace algo pesado. Le vendría bien algo más de dinamismo. No es necesario conocer la historia de cada participante. En esos minutos previos a montarse en el vehículo para concursar en los que la presentadora se encuentra con el concursante, sería mejor añadir otro tipo de contenido que aportase calidad al programa. Entre los aspectos que hay que valorar, destaca que cada semana el equipo se desplaza a una ciudad para la grabación del programa. Es fundamental que desde la cadena pública den importancia a todos los puntos de España y con este formato lo hacen.

Arranca en verdecuenta con dos hándicaps a los que resulta complicado hacer frente. Uno el horario de emisión. El formato se emite en La 1 los domingos a eso de las nueve y media de la mañana. Un día y una hora en la que no hay muchos espectadores congregados frente al televisor. El otro es que su predecesor, Seguridad Vital, era mucho mejor, más interesante. El programa que presentaban Carlos García Hirschfeld y Marta Solano era más dinámico. En poco tiempo enseñaba muchos aspectos muy necesarios de la seguridad vial y contaba con personas relacionadas con el ámbito como expertos, afectados por accidentes o ciudadanos de distintos lugares del país que hablaban de la circulación en sus poblaciones. Variedad, dinamismo y divulgación que todavía le faltan a Arranca en verde, un programa que aún tiene que acelerar si no quiere quedarse atrás.