El futuro de Víctor y del Betis

Decía ayer en estas páginas Víctor Sánchez del Amo que no tenía duda alguna sobre su continuidad. Vinculado contractualmente por una temporada más y con el respaldo público de los dirigentes, el madrileño no pareció inquieto por lo que le pueda deparar el futuro, por más que los resultados no respalden su trabajo y que entre los aficionados ya exista una corriente de opinión que pone en duda la fórmula del entrenador.

Diez encuentros faltan para finalizar el campeonato y bien haría el técnico en aumentar el casillero de victorias del Betis y no sólo por tratar de alcanzar ese objetivo menor del décimo puesto, sino también para reivindicar su figura para la próxima temporada. Cinco triunfos en 17 encuentros como técnico verdiblanco son muy pocos para justificar su permanencia, sobre todo en una entidad acostumbrada a sacrificar piezas en su ya habitual huida hacia delante.

Con Heliópolis en plenas luchas intestinas y sin rastro de la paz social pregonada hace una semanas por los dirigentes para justificar el acuerdo con el ahora ínclito Luis Oliver, el futuro deportivo también ejercerá su influencia en el devenir de los acontecimientos. Las victorias centran la atención en lo más importante para un club de fútbol, que es lo que ocurre dentro del terreno de juego, y ahí la labor del entrenador se antoja fundamental en esta recta final.

A los actuales dirigentes del Betis se les cuestiona por encima de todo por la deficiente gestión deportiva, lo que debería ser la base de cualquier proyecto. Maciá, Mel, Merino y Poyet abandonaron la entidad verdiblanca en el último año, y si el futuro del Betis se está jugando en múltiples escenarios, de Víctor depende lo que ocurra sobre el verde en este final de Liga. Su figura es la enésima bala de este consejo que sigue agotando el crédito para guiar el rumbo del club.