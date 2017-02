Monstruos humanos

Este sevillano que es una desgracia y una vergüenza para su ciudad quiso vengarse de su mujer, herirla de muerte sin matarla condenándola a una agonía de por vida, para vengarse de que le hubiera dejado. Para ello mató a golpes en la cabeza y a cuchilladas a sus dos hijos de 4 y 5 cinco años. Después pensaba descuartizarlos para deshacerse de los dos cuerpecitos. Tampoco debió costarle tanto matar a sus hijos, porque no quiso tenerlos: intentó que ella abortara cuando quedó embarazada del segundo. Había amenazado a su pareja con hacer lo mismo que José Bretón si no volvía con él. Y lo cumplió. Bretón, otro andaluz, ha señalado un eficaz camino, no nuevo pero sí ampliamente difundido por él, a los maltratadores: causar un daño infinitamente más grande que las palizas o la muerte, dejar vivo a quien se ha matado emocional y anímicamente, causar una herida que ni mata -lo que sería un consuelo- ni cicatriza nunca.

Monstruos. En los últimos días cinco mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas: una con 34 años en Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona), una de 91 años en Villanueva del Fresno (Extremadura), una de 50 años en Redondela (Pontevedra), una de 49 años en Gandía (Valencia) y una de 48 años en Valencia. Apuñaladas, quemadas, arrojadas por el hueco de la escalera… No importan las circunstancias, ni las edades, ni las formas de dar muerte, ni las órdenes de alejamiento… Quien quiere matar, mata. Es fácil. Y es imposible mantener bajo vigilancia continua a todas las mujeres amenazadas por maltratadores.

Antes de que hayan pasado los dos primeros meses de 2017 han sido asesinadas 16 mujeres -una cada 80 horas, cinco en los últimos cuatro días- y un bebé que se suma a los dos niños asesinados en Alemania por el monstruo sevillano (demente le llamarán, me imagino, quienes siguen pensando que el ser humano es bueno por naturaleza y que el mal solo tiene causas sociales o psiquiátricas), y media docena de menores de edad han quedado huérfanos y traumatizados de por vida. El año pasado hubo 44 asesinatos. Este amenaza con ser peor.

Urgen las medidas preventivas generales referidas a la educación, las medidas preventivas específicas referidas a las mujeres en situación de riesgo y las medidas punitivas que castiguen con ejemplar rotundidad estos crímenes. Urge, sobre todo, afrontar con realismo que esta monstruosidad forma parte de la naturaleza humana.