Queda claro que la tranquilidad no es bética

Condicionado por las desagradables circunstancias que rodean al sórdido caso Adán y viendo la nociva repercusión que está promoviendo, el cuerpo me pide escribir de otra cosa. No me gustan un pelo las interioridades del problema y, sintiendo el perjuicio que recibe el Real Betis Balompié, me uno al coro de animadores que animan, valga la redundancia, la espectacular chilena de Cristiano Ronaldo en Turín y la tildo de sobrenatural.

Sobrenatural aun cuando tiene infinidad de precedentes, pero el hecho diferencial está en el sitio y en la hora que se ha producido. Está claro que no es lo mismo hacer esa proeza en un lugar cualquiera que en un Juve-Madrid de Champions. La repercusión que tiene el gol del portugués se ha disparado disparatadamente y continúa dando vueltas y vueltas alrededor del planeta Tierra sin saberse a ciencia cierta cuándo tomará tierra para que, al fin, deje de hablarse de él.

Pero la realidad es la que es, que el gol fue un alarde atlético por la altura que tomó su autor y que tuvo una plasticidad enorme. Junto a eso, sólo cabe insistir en lo bueno que está siendo para La Liga la desenfrenada carrera que tiene con Messi, ese ser superior, y que cuando uno hace de galgo, el otro va de liebre y viceversa. Es una carrera como nunca hubo otra, ni siquiera parecida, y que le da lustre a nuestro fútbol, por lo que hay que desear que se alargue en el tiempo.

Dicho lo cual y con Sevilla y Betis galopando hacia la apasionante jornada de mañana se consumó el caso del portero del Betis y que tanto daño puede hacerle al propio Betis. Cuando las perspectivas parecían las mejores en muchos años, el fuego presuntamente amigo surge como una complicación tan inesperada como gratuita. Con el equipo bien instalado en la pole que mira a Europa, desde dentro sale un nuevo alanceamiento para que nunca el bético viva tranquilo.