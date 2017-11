Lo bien que le vendría hoy Pezzella al Betis

Complicado viene a ser en fútbol dar con el equilibrio por el que reme de forma positiva la dirección deportiva y el entrenador. Se trata de cómo se gestiona la composición de la plantilla, pues no siempre van de la mano los gustos del técnico y los de la secretaría técnica, hoy denominada dirección deportiva. Jugadores del gusto del entrenador que no gozan del fervor del secretario técnico y viceversa son casos que se dan con asiduidad.

Viene al pelo este pensamiento en voz alta por la forma en que el Betis, esa máquina de encajar goles, gestionó la salida de uno de sus defensas. Se trata de Germán Pezzella, ese futbolista tan contestado en su primer año y que mejoraría sensiblemente su rendimiento en el siguiente curso. Un futbolista que podía hasta considerarse como el tuerto en el país de los ciegos hasta que llegó Feddal; o sea, el más capacitado de cuantos centrales estaban en la nómina del club verdiblanco.

Pero en este mes de agosto se aliaron dos detalles para lo que puede considerarse como un perjuicio para la causa. Las estrellas coincidieron en un punto. Por uno, el futbolista vio que no era prioritario para Setién, lo que no hubiese tenido la menor importancia de no surgir el segundo. Y esa segunda estrella coincidió con el interés de Jorge Sampaoli por él. "Si juegas habitualmente te llevo a la selección", le dijo el actual seleccionador argentino y el chico dijo "vale".

Y le comunicó al club que, como el entrenador prefería a Mandi, quería irse para jugar de titular. Lo hizo con una oferta de la Fiorentina bajo el brazo y Serra, que no quería colisionar con el entrenador, vio cabreado cómo se le tendía puente de plata. Pues Pezzella es titular en la Fiorentina y convocado por Sampaoli cada vez que juega la albiceleste. Y en el Betis, esa máquina de encajar goles, se dan cuenta hoy de que el criterio del entrenador no tiene por qué ser dogma de fe.