El decálogo de CCOO

Nunca la estupidez ha hablado tan alto y, salvo en los entornos comunistas, se ha defendido la censura como algo progresista. Ahora le toca a CCOO y su decálogo de ideas paridas por una profesora de la Facultad de Educación de la Complutense de Madrid y una multifacética educadora, investigadora y artista "para hacer de la escuela un espacio feminista libre de sexismo, machismos, fobias, exclusiones, discriminaciones y violencias".

Estas ideas son censurar de las lecturas obligatorias los libros escritos por "autores machistas" como Pablo Neruda (por tratarse de CCOO no sorprende que se considere más grave ser machista que estalinista), Javier Marías o Arturo Pérez-Reverte; cambiar el temario de Filosofía para "incluir la misma cantidad de mujeres filósofas que de hombres filósofos", el de Lengua y Literatura para igualar los libros escritos por mujeres y por hombres, y el programa de estudios de Ciencias o de Historia para que aparezcan más científicas y mujeres célebres; prohibir el fútbol en los recreos; que los profesores hablen en clase de la "faceta misógina de autores legitimados como hegemónicos" como Rousseau, Kant o Nietzsche; no separar los baños de hombres y mujeres para "desheterosexualizar la escuela"; eliminar la asignatura de religión católica; prohibir las canciones machistas en la banda musical del colegio y emplear música feminista; "cambiar los nombres de los centros educativos para sustituirlos por nombres de mujeres representativas del movimiento feminista o por elementos de la naturaleza"; o que los profesores utilicen un lenguaje no machista "usando el género neutro con la letra e: por ejemplo todes en vez de todos". Estas ideas se suman a las presentadas hace un mes exigiendo "eliminar todos aquellos nombres de centros que sean católicos o hagan referencias a militares, políticos o juristas".

El secretario de la Federación de Enseñanza de CCOO ha manifestado que el sindicato se desvincula de estas propuestas, enmarcándolas en un artículo de opinión. Pero la Federación de Enseñanza ha asumido parte de sus contenidos y su responsable de la Secretaría de Mujer, Políticas de Igualdad y Políticas de LGTBIQ (¡!) ha manifestado que suscriben parte de lo propuesto, "aunque hay cosas que no compartimos". Lo dicho: nunca la estupidez ha hablado tan alto y en una democracia se ha exigido la censura progresista con tanto impudor. Y luego hablan de la ley mordaza.