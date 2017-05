Con lo lejos que queda el funesto 29-J...

Catastrófica me parece ver la deriva que ha tomado la inoportuna carrera electoral que se ha montado en el Betis. Podría incluso decirle a las dos facciones que calladitas están más guapas y que a ver si alguien se toma el esfuerzo de respetar al, por siempre y para siempre, Real Betis Balompié. Y el problema es que lo que empezó como un festival de reses afeitadas ha ido derivando a una corrida de aviesos y astifinos cinqueños.

No soy quién para hacerle el guión a nadie, pero yo les rogaría a los contendientes que laven los trapos sucios en casa y no en lavadero público. Ya sé que quien ha tirado la primera ha sido el que ha causado tan inoportuna carrera, o batalla, electoral. También sé que hacer oídos sordos a palabras necias puede ser lo adecuado, por lo que bien pudieran los legítimos representantes del Real Betis Balompié haber desechado entrar a los burdos trapos que les han puesto por delante.

Dicho lo cual no estaría de más que Ángel Haro, actual legítimo representante del club, estableciese la norma de no entrar a provocaciones. El bético se lo agradecería a la par que la también legítima facción contraria podría ir quedándose sin palabras hasta llegar al funesto 29-J callado y sólo a la espera de qué quieren los accionistas béticos. Y es que insisto en que el espectáculo que están dando es tan chabacano y zafio que me imagino al bético de bien harto de oír despropósitos.

Y desde la vieja premisa de que el Betis es un milagro, lo mejor para él, el propio Betis, es que las horas y los días se aprovechasen para trabajar desde dentro en pos de corregir los muchos errores del pasado más reciente. Pero trabajar en silencio, sin dar tres cuartos al pregonero, mirando sólo por el bien de su querido club y si en la calle continúan los gritos, pues que sigan en el convencimiento de que su efecto será positivo para el Betis y puro boomerang para sus autores.