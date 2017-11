Serra: "Sin estar en nuestro mejor momento estamos muy cerca de Europa"

En los buenos y en los malos momentos. Como ya hiciera tras el triunfo del Real Betis en el Bernabéu, el vicepresidente deportivo del club, Lorenzo Serra Ferrer, ha repasado la actualidad bética, aunque ahora los resultados acompañan menos. El balear ha querido tranquilizar a la afición remitiendo a la clasificación en una entrevista en Radio Marca. Asume el mal momento que pasa el equipo, que achaca a problemas con las lesiones de jugadores importantes como Javi García o Feddal, pero espera que pronto vuelva la buena dinámica.

Bajón cuando el calendario era más agradable: "Es verdad que esperábamos que el buen rendimiento inicial fuera consolidándose. Pero también es cierto, aunque no es excusa, que ha habido contratiempos en la plantilla. Javi García cae lesionado ante la Real en su mejor momento. Le ha costado volver a ponerse a punto. La lesión de Feddal también la hemos notado. Había tenido un encaje rápido, consistente en su juego. Cualquier central que ponías a su lado rendido a un buen nivel. Ahora quizás lo echamos en falta. No debería ser así, porque la plantilla es amplia y fuerte. Cuando hay esas lesiones o bajos rendimientos hay que suplirlos con otros jugadores. Tenemos una buena plantilla y pensamos que a lo largo de la competición esto se va a estabilizar y fortalecer. Al final de Liga vamos a logra runa clasificación mas que digna".

Vaso mas lleno que vacío: "Es verdad que estamos a tres puntos de Europa, pero, en un 90%, dentro de los seis primeros va a haber un campeón de Copa. Así que estamos prácticamente a un punto de jugar competición europea. Sin estar en el momento mejor, tenemos una clasificación correcta. No es para relajarse ni confiarse. Debemos hacer algunas reflexiones, trabajar a nivel individual y colectivo. No podemos estar conformes porque sabemos que para complacer al bético hay que hacer mucho trabajo y muy bien".

Un central en el mercado de invierno: "Pesamos que pronto recuperaremos a Feddal. Tengo buena noticias del doctor y recobraremos solidez sin dejar que cada uno dibuje su talento en el marco de juego del equipo. Con fútbol ofensivo y defensivo, hay que comprometerse pasa salir de esta situación, y eso se hace con trabajo diario, mentalización… Así llegan los resultados y la autoconfianza en el juego. Si tenemos situaciones complicadas de lesiones y bajas formas no descartamos ir al mercado".

Vuelta de Feddal: "Quizás es un poco justo para esta semana, pero he hablado con el jugador y tiene una ilusíón. extraordinaria. No sé si para Las Palmas, pero cerca estará".

Rubén Castro: "Me gustaría contar con él antes del 1 de enero. El Betis no manda en esta situación. Tenemos que esperar. No ilusiona que vuelva un futbolista que todos deseamos que tenga un gran reencuentro. No he hablado con Rubén pero Alexis sí. Está muy ilusionado en volver al Betis por la afición y es consciente de que Sergio león y Sanabria le van poner las cosas difíciles. Será una pugna muy buena y todo un lujo para el Betis”.