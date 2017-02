IU anuncia su "no" al presupuesto de Espadas

La ejecutiva local de Izquierda Unida en Sevilla ha mantenido una reunión para abordar el proceso puesto en marcha por el gobierno de Juan Espadas para debatir y aprobar el presupuesto del Ayuntamiento de 2017, un marco en el que se ha anunciado su voto negativo a las cuentas "en el momento actual y a la vista de la última propuesta presentada por Espadas, con enmiendas en el aire y supuestos límites de fondos".

En un comunicado, IU exige al PSOE que ponga "todas las cartas sobre la mesa, deje de aportar información a cuentagotas y asuma de una vez su minoría en el Pleno". Además, le insta a convocar cuanto antes la Comisión de Hacienda para que sean los grupos municipales "en su conjunto los que decidan, en función de las mayorías y de la representación que cada uno ostenta en la Corporación, qué enmiendas al presupuesto se aprueban y cuáles hay que cambiar". "El PSOE no puede decidir porque no tiene mayoría", insiste.

Desde la federación de izquierdas se recuerda que IU votó a favor del presupuesto de 2016 porque en el Pleno se aprobaron la totalidad de sus enmiendas, porque "ningún otro grupo municipal incluyó en las cuentas algo incompatible con las propuestas de Izquierda Unida y porque, además, las bajas que se proponían no afectaban a las políticas que nuestra organización consideraba fundamentales para la clase trabajadora". Sin embargo, alerta de "la poca credibilidad que en estos momentos" tiene el gobierno municipal en materia presupuestaria, al asegurar que no se han ejecutado "ni el 50 por ciento de las mismas", por lo que ahora, "después de haber dicho no a la mayoría de las propuestas de IU en la Comisión de Hacienda", duda que Espadas vaya a cumplir con lo aprobado.

Critica que a día de hoy aún no tiene un proyecto definitivo de presupuesto, con las enmiendas y las bajas, y advierte de que este retraso supone "un lastre para la mayoría social de la ciudad que, un año más, ve cómo la aprobación del presupuesto se demora por la incapacidad del gobierno municipal, que sigue sin querer admitir que se encuentra en minoría en el Ayuntamiento".

Lamenta que el PSOE "se empeñe en abordar el debate del presupuesto municipal como si se tratase de un juego de trileros". "IU ya dejó claro desde el primer día que no iba a entrar a regatear ni a mercadear enmiendas con ningún grupo político y que, en todo caso, será el Pleno, representado en la Comisión de Hacienda, quien decida, nunca el gobierno quien acepte", sentencia. Asimismo, rechaza la "excusa esgrimida" por el PSOE de que "no hay fondos suficientes para ajustar todas las enmiendas aprobadas" e insta a este partido a "asumir de una vez su minoría y a reducir otras cuantías de su proyecto inicial para plasmar en las cuentas lo acordado en la Comisión de Hacienda".

"Decimos que el gobierno de Espadas miente cuando afirma que no hay dinero para encajar todas las propuestas de IU en el presupuesto. Ese discurso no se sostiene cuando se vota, como ha votado el PSOE, a favor de aumentar el presupuesto del Año Murillo en 500.000 euros, de destinar 200.000 euros para un ferrocarril al aeropuerto o de respaldar diferentes convenios nominativos a instancias del PP", sentencia.