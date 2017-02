La Junta defiende que el abandono de los estudios está en mínimos históricos

La Consejería de Educación defendió ayer que el número de jóvenes que abandonan sus estudios tras la Educación Secundaria Obligatoria ha disminuido un 14,8% en ocho años. Según el departamento liderado por Adelaida de la Calle, Andalucía se encuentra en mínimos históricos, según los datos del cuarto trimestre de 2016 de la Encuesta de Población Activa (INE). En 2008, la tasa de abandono escolar era del 37,9%, mientras que el pasado año cerró con una tasa del 23,1%.

La Junta de Andalucía quiso responder así a los malos datos recogidos por el Índice de Desarrollo Juvenil Comparado 2016, elaborado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, y que el miércoles se presentó en la Universidad Pablo de Olavide. Según este estudio, la educación, y principalmente el abandono escolar, es junto con el desempleo el principal lastre de Andalucía, y de España en general. Ambos factores arrastran a la comunidad andaluza a las últimas posiciones en Europa en cuanto al desarrollo general de los jóvenes.

El rector de la UPO critica que la educación sea "una moneda de cambio en política"

Desde la Consejería de Educación aseguraron ayer que la tasa de abandono escolar temprano, que mide el porcentaje de población entre 18 y 24 años que, no teniendo titulación más allá de la ESO, no sigue ningún tipo de formación, tiende a "una evolución positiva". "Queda un largo camino pero cada vez estamos más cerca de la media nacional", situada en el 19% (frente al 23% de Andalucía), apuntaron desde Educación.

Según el Gobierno andaluz, "de mantenerse este ritmo de reducción del abandono educativo, será posible alcanzar el objetivo del Plan de Éxito Educativo de tener una tasa del abandono escolar del 15% en 2020", valor fijado por la Unión Europea para España. Tanto la Unión Europea (UE) como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) consideran los títulos de Bachiller o FP de Grado Medio los niveles educativos mínimos para poder afrontar con garantías la inserción en el mercado laboral.

Por comunidades, Andalucía ocupa la quinta posición de la cola, con un dato muy similar al de Castilla-La Mancha. Las Islas Baleares es la región con el peor dato, seguida de Murcia y Melilla.

Educación también defendió que Andalucía registró el pasado año el mejor dato de la serie histórica, ya que éste disminuyó casi dos puntos en el último año, pasando del 24,9% al 23,1%. En ese mismo periodo la tasa española disminuyó un punto (del 20% al 19%). Pero esta cifra sigue estando muy lejos de la media europea, que no llega al 11%.

"Los datos te ponen ante el espejo, reflejan lo que somos, y los políticos, muchas veces, rehúsan mirarse en el espejo", subrayó el rector de la Universidad Pablo de Olavide, Vicente Guzmán, durante la presentación del informe del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, dentro de la iniciativa Proyecto Scopio. "No quieren el espejo. En realidad no quieren conocer los datos porque les muestra una realidad incómoda", añadió.

Guzmán aseguró que España tiene un problema gravísimo. "No sólo no tenemos un pacto en educación. Me parece inexplicable que la educación sea una moneda de cambio en política, pero me parece aún más incomprensible que la educación se entienda como compartimentos estancos".

El rector de la Universidad Pablo de Olavide, que estuvo acompañado durante la presentación del informe de representantes del Centro Reina Sofía y de la Fundación Ayuda contra la Drogadicción, criticó la falta de transmisión de valores en las etapas educativas anteriores a la Universidad. "Los estudiantes no son paracaidistas en la Universidad. La educación que han tenido antes condiciona lo que nosotros podemos hacer desde la Universidad con ellos", subrayó Guzmán. "La educación hay que plantearla de forma global, secuencialmente. Es un continuo, porque los valores deben ser transmitidos desde el principio y tienen que tener una continuidad", añadió. "A las universidades nos dicen tiene usted que enseñar entendimiento en la Universidad. ¡Olé! En la Universidad y seguramente también en Secundaria", criticó. "Los jóvenes tienen que salir de la Universidad con un idioma. Claro, como no vienen con el idioma de las etapas anteriores se lo tenemos que enseñar nosotros. No, la Universidad no está para eso. Hay una serie de condiciones y valores que tienen que venir ya desde las etapas educativas anteriores".

El rector de la UPO apuesta por un pacto global de la educación para que lo que prime sea "cómo educamos a los jóvenes, no que intereses políticos deben prevalecer en una Ley de Educación".

El Índice de desarrollo juvenil comparado 2016 nace con una vocación de continuidad anual, según confirmó su coordinadora Anna Sanmartín. En las próximas ediciones, la intención del Centro Reina Sofía es profundizar en otros aspectos como el consumo de drogas y alcohol entre los jóvenes.