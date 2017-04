"Los niños no lloran en África al vacunarse, alzan el brazo"

"Los niños no lloran en África ante una inyección, elevan el brazo para recibir las vacunas. Una realidad muy distinta a la que caracteriza a nuestro entorno". El doctor Antonio Peralta, pediatra en el Instituto Hispalense de Pediatría, ha regresado recientemente a Sevilla tras una nueva expedición en Costa de Marfil con la ONG Arco Iris, que preside Jesús Mejías, cónsul de este país africano en Andalucía Occidental.

Desde hace una década equipos del Instituto Hispalense de Pediatría, centro privado, colaboran con esta ONG para realizar campañas de vacunación en este país africano, donde los niños reciben una vacunación muy precaria por parte del Estado. "Son las autoridades sanitarias de Costa de Marfil las que deciden qué vacunas administramos y dónde. Este año hemos acudido a una zona al norte del país, a 650 kilómetros de la capital, donde hemos vacunado a 15.000 niños", explica el doctor Peralta.

Los niños que se han beneficiado de esta campaña han sido vacunados frente a la meningitis A y C. Esta expedición ha contado con un equipo formado por los pediatras Antonio Peralta y Alfonso Delgado, y el enfermero Alfonso Martín. "En África vemos cosas que aquí ya no suceden; por ejemplo, niños con invalidez a causa de la polio. El país es tercermundista y los niños acceden a una vacunación muy precaria. No hay ancianos, la esperanza de vida termina a los 45 años. Ves mujeres y muchos niños", relata Peralta.

Los pediatras sevillanos del Instituto Hispalense realizaron la primera expedición promovida por Jesús Mejías hace más de una década. "Desde entonces estamos enganchados. Allí desarrollamos una labor, a cambio de la sonrisa de los niños, por la que decidimos estudiar Pediatría". La próxima expedición a Costa de Marfil se realizará el próximo mes de septiembre.