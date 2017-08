Marea Blanca pide a la Junta que "dé la cara" por el accidente del Valme

Marea Blanca de Sevilla ha celebrado este jueves una concentración ante el hospital Virgen de Valme en Sevilla, a la que han acudido en torno al centenar de personas, donde ha pedido "responsabilidades políticas y que la Junta dé la cara" por el accidente mortal del domingo, la dimisión de la antigua directora gerente del hospital y actual directora general de Asistencia Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud (SAS), María Dolores Alguacil, toda vez que "se le presentó varias denuncias de fallos en los ascensores" tanto a la gerencia como a la Inspección de Trabajo.

A esta concentración han acudido profesionales sanitarios, ciudadanos, el padre, el marido y familiares de la joven fallecida el pasado domingo por el accidente en un ascensor del hospital, y representantes políticos y sindicales como los dirigentes de Podemos Nacho Molina y Diego Cañamero, y los representes de Marea Blanca.

El dirigente de USO-A, Enrique Jiménez, ha explicado que el sindicato en Valme "ha presentado denuncias desde hace mucho tiempo, al menos desde finales de 2015, tanto escritas a la dirección gerencia y a la Inspección de Trabajo como orales en reuniones con la gerente, hasta cinco denuncias", donde se asegura la existencia de "deficiencias y mal funcionamiento de los ascensores del hospital, en concreto de los números 2 y 3 -en éste último ocurrió el accidente-". Ante la Inspección de Trabajo se presentó denuncia los días 1 de junio y 6 de octubre de 2016.

Esas denuncias, según el dirigente de USO, "ponen en evidencia el peligro que supone para los trabajadores y para los usuarios que a diario vienen al hospital", y aluden a "multitud de incidencias, especialmente en los ascensores 2 y 3, donde las puertas se cerraban sin que hubieran terminado de entrar totalmente a la cabina las camillas o las personas, no funcionaban los sensores de freno de cierre de puertas; o la existencia de escalones en las paradas de los ascensores".

Por ello, tanto USO como el conjunto de Marea Blanca ha pedido que "aparte de la responsabilidad civil o penal que se derive de la investigación judicial, debe haber responsabilidades políticas, y alguien tiene que asumirlas", ha añadido Jiménez.

Éste y el resto de sindicatos presentes han apuntado en ese sentido a la actual directora general de Asistencia Sanitaria y antigua directora del hospital, María Dolores Alguacil, para la que han pedido la dimisión, al ser la receptora de las denuncias presentadas en Valme cuando era gerente del hospital.

Jiménez ha explicado que les consta que tras las denuncias "hubo pequeños arreglos", de forma que "se cambió el sistema eléctrico de los ascensores, pero estos ascensores tienen 30 años de antigüedad, por lo que tocaba un cambio de cabina, del sistema de cierre de puertas, y no quedarse sólo en el sistema eléctrico, a lo mejor la probabilidad de accidente hubiera siso menor".

Auditoría en el control de los ascensores

Otro portavoz de Marea Blanca, el médico Sebastián Martín Recio, insiste en que "aunque hay responsabilidades políticas, el problema del mal funcionamiento del servicio sanitario de mantenimiento está derivado de las privatizaciones y externalizaciones, y está derivado de los recortes que se están produciendo".

Martín Recio ha asegurado que Marea Blanca hará seguimiento de la comisión de investigación que se abra y ha pedido una auditoría del funcionamiento del servicio de mantenimiento de todos los hospitales", toda vez que, según ha apuntado, "nos consta que en otros hospitales hay fallos similares en los servicios de mantenimiento", como, según aseguran algunos dirigentes de USO, "en Virgen del Rocío".

"No vamos a esperar a que haya otro accidente, pedimos que se haga una revisión a fondo", ha añadido Martín Recio, quien cree que la Junta "debe dar la cara y asumir responsabilidades políticas derivadas de las privatizaciones y recortes". "No puede salir incólume de esta situación, pues es un problema muy grave que es la punta del iceberg de algo mucho mayor", ha aseverado Martín Recio, quien lamenta el deterioro de los servicios sanitarios públicos "por los recortes y privatizaciones".

Durante la concentración todos los intervinientes han expresado sus condolencias hacia la familia de la joven fallecida. Precisamente en la concentración estaba presentes el padre, el marido y familiares de la joven.

El padre de la joven, Juan Manuel Cortés, ha agradecido el apoyo de los presentes y de los que no han podido venir y ha reconocido que aunque está "deseando de llegar a casa y estar con mi mujer, a ver cómo la puedo levantar", sí ha expresado que su presencia se debe a que no quiere "que esto suceda otra vez más, y que no haya otra familia destruida como la mía por culpa de un accidente como éste".

Cortés cree, como los presentes que "los recortes han influido en un porcentaje alto, en que mi hija haya perdido la vida", por lo que "deben meter mano en el asunto, empezando por la Junta y terminando por la empresa que se dedica a repasarlo todo del ascensor".

Hablan los celadores

En esta concentración ha intervenido Victorio Cárcela, celador en Valme, y que ha hablado como portavoz de la sección de celadores de USO y del Sindicato Independiente de Celadores, quien ha asegurado que la consejera de Salud "miente" cuando dice que "no existían antecedentes ni denuncias con respecto al funcionamiento de los ascensores"

Visiblemente emocionado, Cárcela, quien además de dar el pésame a la familia de la víctima, ha expresado su apoyo al celador que estaba cuando ocurrió el accidente y ha solicitado que "se esclarezcan lo antes posible las causas del accidente para evitar que se vuelva a producir"

Ha reiterado que antes los incidentes registrados con los ascensores se dio traslado y denuncia a la dirección del hospital y a la Inspección de Trabajo "para que se tomaran las medidas oportunas".

Los sindicatos de Marea Blanca han pedido en la reunión de la junta de personal del pasado 21 de agosto que "se vuelva a abrir la segunda puerta de los ascensores en las plantas primera y segunda para una mayor rapidez en el traslado de pacientes a UCO y quirófanos".

Cárcela ha dejado claro que "aunque hubiera habido un segundo celador este accidente no se hubiera evitado, e incluso podría haber sido peor; que la familia de la víctima no se coma la cabeza con eso".

Este portavoz de los celadores ha indicado que USO "ha sido el único sindicato que ha presentado esas denuncias, esperamos que los demás se pongan las pilas".

Cárcela lamenta que "las unidades de gestión clínica solo se dedican a recortar y esas grandes productividades sólo crea malestar en el resto de compañeros, y pedimos que ese dinero se invierta en personal y material".

Por todo ello, Marea Blanca pide que "se tomen medidas oportunas para adecuar las plantillas de celadores y otros estamentos sanitarios y no sanitarios de todos los hospitales de Andalucia a las cargas de trabajo reales", así como que "se paralicen las privatizaciones encubiertas y externalizaciones de determinados servicios y se recupere lo externalizado si se quiere dar la calidad asistencial que merecen los usuarios de la sanidad pública".

"El proceso de privatización y recortes ha llegado a límites insostenibles y reprobables, se esta afectando a la salud de la población y a la salud de los trabajadores", se han lamentado desde Marea Blanca, quienes aseguran que "los trabajadores sanitarios están inmersos en un estrés tremendo por falta de recursos y de personal y por aumento de la demanda".

Asimismo, lamentan que "el funcionamiento general de los servicios públicos va en decadencia y el funcionamiento de servicios de mantenimiento también ha colapsado", cuando en Sevilla "hay recursos suficientes para mejora la asistencia sanitaria".