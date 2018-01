Los vecinos quieren más información de la peatonalización de Mateos Gago

Los vecinos del barrio de Santa Cruz reclaman al Ayuntamiento más información sobre la futura semipeatonalización de la calle Mateos Gago, cuyas obras están anunciadas para después de Semana Santa. Para presionar al Consistorio, la Asociación de Vecinos Amigos del Barrio de Santa Cruz ha convocado una concentración a las seis de esta tarde en la Plaza Virgen de los Reyes.

Aunque el Ayuntamiento y los vecinos llevan un año compartiendo ideas para la peatonalización de Mateos Gago, arteria principal del barrio, estos últimos consideran que no disponen de toda la información al respecto. Sobre todo, reclaman conocer el plan de movilidad de la zona tras la restricción del tráfico. "No podemos plantarnos en el inicio de la obra sin que lo tengamos", explicó a este periódico la presidenta de la asociación, María José del Rey. Los residentes consideran que la prueba de peatonalización realizada durante la Navidad no ha dado los resultados esperados, al menos para ellos, al haberse sentido "aislados".

Los residentes señalan que la restricción del tráfico en Navidad no fue positiva

Del Rey señaló que en las reuniones que han tenido con el delegado, Juan Carlos Cabrera, y posteriormente con el alcalde, Juan Espadas, se les ha explicado el proceso, pero que ha habido cuestiones que no han quedado aclaradas del todo. Entre las reclamaciones de los vecinos, solicitan el "acceso libre" a las casas y los garajes para todas las personas que lo necesiten. También piden una zona de carga y descarga 24 horas para que los residentes puedan hacer uso de ella, reubicar los aparcamientos que se pierden en la calle, para ello ven imprescindible, por ejemplo, ampliar el existente en la calle Cano y Cueto; y, como lo más importante, saber el plan de movilidad para conocer cómo pueden entrar y salir con sus coches.

La presidenta de los vecinos explicó que han planteado estas cuestiones continuamente en la junta municipal del distrito, pero sin éxito: "Nos dicen que nos esperemos, pero ya es hora de que nos contesten".

Por su parte, fuentes municipales indicaron a este periódico que el plan de movilidad de la zona se está ultimando, por lo que no ha podido ser presentado a los vecinos. Los técnicos de Movilidad están evaluando el resultado de la prueba navideña para incorporar las medidas correctoras.

El presidente de la Asociación de Hostelería, Pablo Arenas, también ha hablado esta semana sobre la peatonalización. Arenas aseguró que los hosteleros quieren que las obras se retrasen a después del verano.