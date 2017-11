La defensa retira de la causa el informe de los detectives sobre la víctima

La defensa de uno de los acusados por la supuesta violación grupal en Sanfermines del año pasado ha retirado de la causa el informe que encargó a detectives privados sobre la actividad que realizó la joven denunciante en sus redes sociales. Así lo ha comunicado el abogado durante la última sesión del juicio por estos hechos antes de que el próximo lunes y martes las partes expongan sus informes de conclusiones.

No obstante, sí se mantiene en la causa una foto que publicó la joven denunciante en una red social. Esta imagen está incorporada a petición del abogado de tres de los acusados.

Por otro lado, este jueves ha declarado como testigo el amigo con el que la denunciante habló por teléfono poco antes de que ocurrieran los hechos y ha asegurado que la joven no le dijo que estuviera con los acusados ni que fuese a mantener relaciones sexuales con ellos, según los abogados de la acusación particular. Igualmente ha dicho no recordar mucho de la conversación telefónica y que durante esta había mucho ruido.

Este ha sido el primero de los cuatro testigos que declaran a lo largo de la jornada de este jueves en la vista oral. Declaran además el policía municipal que tomó declaración a la joven cuando realizó la denuncia y las dos detectives que realizaron un informe sobre las redes sociales de la joven denunciante.

Este miércoles los cinco imputados se ratificaron en que las relaciones sexuales fueron consentidas, aunque no aclararon cómo dio la chica su consentimiento, lo que llevó a la acusación particular a afirmar que "mienten como bellacos" ya que su versión queda "absolutamente desdicha por los vídeos" que los propios imputados grabaron.

Las defensas han renunciado a la declaración de otros testigos inicialmente propuestos, entre ellos cuatro amigos de Sevilla de los procesados y una ginecóloga que atendió a la denunciante.

Después de dos semanas de juicio a puerta cerrada por decisión del tribunal, para preservar la intimidad de la denunciante y evitar una "indeseable e indeseada exposición" de los imputados, el próximo lunes, igual que el martes, se permitirá la entrada de público y prensa en la sala, aunque ésta solo podrá llevar papel y bolígrafo. Serán las dos últimas sesiones dedicadas a la presentación de conclusiones, el día 27 las acusaciones y el 28 las defensas.

A partir de esa jornada el tribunal no tiene un tiempo limitado para dictar sentencia pero sí que tienen prioridad los casos como este con presos preventivos.

Arrestados horas después de que la joven madrileña denunciara haber sido violada, los cinco se enfrentan a peticiones de cárcel que van de los 22 años y 10 meses de la Fiscalía, a los 25 años y 9 meses de la acusación popular ejercida por el Gobierno de Navarra.