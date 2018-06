Caparrós: "El Sevilla tiene que estar en la Champions"

Joaquín Caparrós ha realizado un repaso a la actualidad del Sevilla, en el programa Libre y directo, de la Cadena Ser, y a la planificación de la próxima temporada, que empieza el 26 de julio con la ida de la segunda ronda de clasificación de la Liga Europa (Q2). No ha dado muchas pistas, pero sí ha desvelado que tiene previsto reunirse con N’Zonzi después del Mundial para trasladarle el deseo del club de mejorarle el contrato para que continúe como uno de los pilares del equipo. "Nuestra idea es que se quede con nosotros y así se lo vamos a trasladar, queremos hablar con él después de su participación en el Mundial". Además, ha hablado de seguir creciendo sobre la exigencia.

Según ha desvelado, habrá pocos retoques en la plantilla, que necesita descargarse de fichas. Además habrá hueco para la cantera en la primera plantilla. “Con el míster ya hemos hablado de la importancia que queremos darle a la cantera, y hemos hablado de 21+4 o 22+3 (fichas profesionales y de cantera). Tenemos mucha buena materia prima y lo hemos hablado con el entrenador. Serán pocos retoques. Tenemos muy claro qué gente de futbolista tiene que venir por el sistema que tiene el entrenador y eso tenemos que perfilarlo e intentar no equivocarnos. Lo que pasa que el Sevilla es un club vendedor, y si vienen con el taco y por la cláusula, si vienen por alguno habrá que incorporar a otros”.

Muriel, Roque Mesa y Sergio Rico

De ese modo, no podrá haber muchas entradas, y sí varias salidas en una plantilla que llegó a tener 26 fichas profesionales. “No queremos que haya muchas entradas, tenemos muy claro lo que necesitamos en cuanto a entradas. Las salidas sí que las tenemos claras, pero es un tema interno”.

Sobre nombres propios, ha sido preguntado por Muriel: “No tengo un diagnóstico, no he estado mucho tiempo. Confía mucho en él el seleccionador, y esperemos que haga un buen Mundial, con la idea de que vuelva para seguir creciendo. No ha cuajado este año y hay que darle ese margen de confianza. En el Sevilla muchas veces un futbolista no ha cuajado el primer año, otros jugadores que podríamos hablar aquí también necesitaron más tiempo".

Y por Sergio Rico: “Es un jugador que el entrenador confía en él, que los técnicos confían en él. Y no ha ido al Mundial porque los resultados no han acompañado sobre todo en Liga, si no, seguro que habría ido al Mundial, porque nuestro. Veremos lo que decide, pero nuestro entrenador ya ha demostrado que confía en él”.

¿Fichar un portero? “Nuestra idea es firmar un lateral derecho, un jugador de banda siempre cuando nos mejore, pero siempre y cuando nos mejore. Pero las prioridades ahora son otras a la del portero”.

Y por Roque Mesa también ha dado una positiva opinión: “Roque Mesa quiere quedarse, es una parte muy importante. Está muy identificado con el Sevilla, con el club, con la afición, cómo se le ha tratado. Ahora hay otra parte, que es el club al que pertenece, habrá que negociar y ver hasta dónde podemos llegar”.

La autoexigencia del Sevilla

El utrerano ha explicado así esa autoexigencia que ha hecho grande al Sevilla, y ha puesto las miras en la Champions: “El Sevilla ya lo tiene en el ADN, a lo mejor otros equipos tienen otros objetivos, pero nosotros tenemos que llegar lo más lejos, estar en la Champions. Luego la competición pone a cada uno donde merecemos, porque hay otros rivales con aspiraciones. Pero el Sevilla tiene que aspirar a lo máximo. Y este equipo el nivel de grandeza que va cogiendo es por el nivel de autoexigencia que se pone cada uno de los que lo conforman en cada momento”.

En este sentido, no ha querido definir qué rivales tendrá para optar a una de las plazas de la Champions: “Cada uno tiene que saber cuál es su exigencia. Lo que sí es cierto es que es importante meternos en competición europea, eso te da un año y otro y otro codearnos con los grandes. Por circunstancias te metes en la UEFA, que es la competición del Sevilla, porque es el que más títulos tienes, pero tenemos que ser exigentes”.

Y ha alabado la actual plantilla del Sevilla, que necesita perfilar. “Esta es una plantilla hecha, la que yo tenía estaba por hacer: Sergio Ramos, Adriano, Puerta, Julio Baptista… estaban haciéndose, y la prueba es el recorrido que han tenido y lo que le han generado al club, y eso es lo que hizo que el Sevilla cogiera esta dimensión. Esta plantilla ya tiene un prestigio demostrado”.

La irregularidad de la Liga y Machín

Preguntado sobre si le habría gustado poder haber disfrutado de esta plantilla como entrenador, ha comentado: “A lo mejor en otro momento, pero yo no miro atrás, soy poco romántico en el fútbol. Soy muy pasional, intento transmitir, pero soy poco romántico, guardo pocos recortes de periódicos y fotografías. Yo he disfrutado como entrenador cinco años en el Sevilla. No he estado luego, pues los que dirigían el club pensarían que no era el idóneo. Pero ahora hay una plantilla que ha conseguido cosas importantes, los cuartos de final de la Champions, la final de Copa, y la irregularidad de la Liga tiene unas razones, yo tengo una opinión y así la he transmitido a mis técnicos y ayudantes, pero no lo voy a hacer público”.

Nuevamente ha depositado toda su confianza en Pablo Machín: “Viene con la ilusión lógica de un entrenador muy preparado, con las ideas muy clara, ha visto ya la repercusión que tiene el Sevilla. Va a tener todo nuestro apoyo y él con su toma de decisiones va a conseguir los objetivos, porque está muy preparado, tiene una preparación fenomenal”.

Promesa de entrega total a Castro

Y también ha prometido dejarse la piel en su puesto de director de fútbol del Sevilla. “Estoy caminando en un nuevo cargo, pero me voy a dejar la piel, que lo sepa toda la gente del club y toda la afición”. “El día a día es ocho y media en el estadio, reuniones, teléfono, planificar. Nos juntamos Marchena, Gallardo, Blanco con toda la secretaría técnica para poner en común. Hay mucho trabajo y nos tenemos que poner al día de todo lo que es la plantilla y de toda la información que el club, la secretaría técnica, ha estado recopilando durante toda la temporada”.

También ha sido preguntado por el nivel de exigencia de José Castro: "El presidente... los datos están ahí. Yo soy de números. Se pueden vender motos, pero hay que tener datos. Y los números no engañan. En el fútbol es discutible todo, me gusta el toque, que el equipo se más agresivo, pero hay que ganar. Y nuestro presidente ha conseguido resultados, ha conseguido objetivos, títulos, y el club ha seguido creciendo. Los números avalan el nivel de crecimiento y exigencia que nos mete a todos para que el club siga creciendo".