Jovetic es el elegido

Al Sevilla van a llegar más pronto que tarde tres futbolistas. Y los tres ya están bastante definidos y responderían a la necesidad de reforzar la línea de atrás, algo para lo que apremió Jorge Sampaoli en vísperas del partido con el Real Madrid, y el ataque. A pesar de que la negociación por Lenglet parece bien encauzada, así como la cesión de Vangioli tiene visos de hacerse realidad, el técnico se mostró exigente en la sala de prensa de la ciudad deportiva del Sevilla. Al ser preguntado por uno de los nombres que han irrumpido con fuerza en el espectro informativo del club nervionense, Stevan Jovetic, el argentino fue claro. Reconoció que gusta el delantero del Inter de 27 años y 1,83 metros, el elegido de la terna de delanteros para el ataque, pero puso la mira en la zaga.

"Me preocupa mucho más el tema del central, porque es una necesidad inmediata. Lo del delantero es una opción para mejorar lo que tenemos y jerarquizar el plantel, pero se hace muy complejo elegir una posibilidad concreta para lo que uno necesita", argumentó Sampaoli, quien espera que en breve haya novedades importantes. "La gente del club está trabajando en eso, se está haciendo muy difícil conseguir jugadores que estén a la altura de lo que hoy el club necesita para potenciar lo que tenemos. Seguramente esto se verá en una semana o diez días".

Antes tomará carta de oficialidad el traspaso al Borussia Mönchengladbach de Kolodziejczak, quien ni siquiera viajará a Madrid. Sí habló el técnico de Lenglet, que está presionando al Nancy para que se acelere la negociación de su traspaso por unos cinco millones de euros. Según publicó L'Est Republicain, el central de 21 años incluso faltó a un entrenamiento.

"Lenglet es un chico muy joven que tiene un enorme futuro, lo veníamos siguiendo y el club también, pero no sé si la operación está avanzada y en qué punto está. Seguramente me avisarán si se consolida o no, es una operación a futuro", dijo Sampaoli del francés. "Jovetic es un jugador que estábamos observando, pero todavía no hay nada en concreto", añadió al ser preguntado por el delantero montenegrino del Inter. A sus 27 años, Jovetic busca asentarse en un equipo de cartel, ya que esta temporada ha perdido protagonismo, después de que lo fichara el Inter hace dos veranos del Manchester City por16 millones de euros: cesión por 2,5 millones y cláusula de compra obligatoria a junio de 2017 de 13,5 millones más.

Jovetic brilló en la Fiorentina, como goleador y como mediapunta asociativo. Tras romperse el cruzado en el verano de 2010, en la 11-12 marcó 14 goles en 27 citas y en la 12-13, hizo 13 en 31. Aterrizó en el City, por 26 millones, en 2013, junto a Jesús Navas y Negredo, pero las lesiones le quitaron continuidad. Ahora, el Sevilla le abre otra puerta, bajo la fórmula de cesión con opción de compra.