Kronh-Dehli, Jovetic, Lucas Pérez y la cantera según Óscar Arias

Puesta de largo de Óscar Arias como director deportivo con todos su avíos, con motivo de la presentación de Eduardo Berizzo, en la línea de "continuidad" buscada por el club. El onubense ha dado algunas pistas sobre la planificación, ha reconocido que sigue abierta la opción de Jovetic, que Diego Martínez y Miguel Ángel Gómez abandonan el Sevilla (Osasuna y Valladolid respectivamente) y ha explicado la continuidad de Krohn-Dehli, entre otros asuntos.

Poco giro en la planificación: "El que Eduardo esté aquí forma parte de la decisión del club de darle continuidad a una propuesta muy concreta, una línea de juego que creemos que es la adecuada para seguir creciendo. Eduardo viene con muchas ganas y va a usar a la inmensa mayoría del plantel".

Krohn-Dehli sigue: "La situación de Krohn-Dehli estaba sobre la mesa por la lesión tan grave que tuvo, con otra lesión en su proceso de recuperación, y porque hasta el tramo final no ha podido participar. Es verdad que había dudas sobre cómo estaba. Salió de inicio en Madrid por la lesión de un compañero y transmitió muy buenas sensaciones. También lo hizo en el último partio y quedaron despejadas todas las dudas. Es un jugador con contrato, el técnico cuenta con él y para nosotros es un futbolista importante".

Jovetic, con paciencia: "Jovetic es un jugador que nos interesa y estamos en contacto con sus agentes para encauzar la situación, todos somos conscientes de que no es una situación fácil, por su coste de traspaso y su realidad salaraial, pero estamos en ello".

Lucas Pérez, ni sí ni no: "Nosotros recopilamos mucha información, para controlar al máximo cualquier opción por si decidimos dar un paso darlo con las máximas garantías. Explicar cada vez que sale un nombre si es sí o no, es muy complicado. Hay muchos frentes y tenemos nuestras prioridades, y ahora ya, con el técnico aquí, vamos a acentuar todo eso".

David Soria: "El entrenador ha sido meridianamente claro. Parten todos desde la misma posición, va a trabajar con los dos, Sergio Rico y David Soria. Es conocedor de la trayectoria de ambos, más de los que están en el filial, Caro, Juan Soriano, Ondoa... Entrendemos que la portería está bien cubierta".

Diego Martínez, a Osasuna: "Él nos ha comunicado que se quiere marchar. Más allá de ahí no sabemos si tiene firmado o no con algún club. Es un entrenador joven con un crecimiento clarísimo, ha dejado mucho aquí en ocho años. Tiene un margen de mejora y entiendo que con la edad que tiene quiera experimentar en esa dirección. Lo esperaremos aquí para cuando pueda volver a entrenar en el primer equipo".

Miguel Ángel Gómez, al Valladolid: "Sí, nos ha esxpresado que tiene el pensamiento de afrontar esta aventura que es un reto en su carrera. El Sevilla lleva muchos años trabajando con una dirección deportiva con muy buenos profesionales, este departamento es una piedra angular del éxito del Sevilla y no pasa despercibido para otros clubes. Entienden que llega el paso de dar un paso en otra dirección y nosotros desde aquí lo único que podemos hacer es agradacerles el trabajo, el tiempo y la dedicación, y lo que han significado para nosotros. Más allá de eso, el Sevilla seguirá adelante, con jugadores y técnicos importantes. La dirección deportiva continuará adelante, en la misma línea".

Planificación encauzada: "Es el momento perfecto para tomar estas decisiones. Cualquier incorporación o salida en el departamento no se ve afectada porque hay una base de trabajo ya hecho. Estas salidas no varían nada el trabajo ya hecho por la dirección deportiva. Lo único que queda es tomar las decisiones, que eso ya no depende de mí".

Acertar en las elecciones: "Tenemos que dar los pasos en la dirección adecuada, sin precipitarnos para no equivocarnos, y también hay opciones que no son fáciles, pero son las que queremos. Vamos a hacer las cosas bien, para conseguir lo que queremos y no darles demasiada velocidad a las operaciones y que eso nos lleve a equivocarnos".

Sevilla Atlético: "Debemos resaltar la magnífica campaña que ha hecho, con el promedio de edad más bajo de los filiales que compiten en inferiores categorías. El objetivo está cumplido, los futbolistas han crecido y son opciones para nosotros o para que hagan carrera en otros clubes y que nosotros podamos gestionar eso. El objetivo de un filial es sacar jugadores para el primer equipo y en esa línea vamos a seguir trabajando. Mantener un filial en Segunda A es muy difícil y teniendo eso en cuenta lo más importante es que futbolistas como Pozo, Borja... puedan crecer y en un momento determinado puedan ser una opción para el primer equipo".