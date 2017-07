El esperado día D

En el aire queda la opción de una guinda que remate la planificación y la posiblidad de que N'Zonzi sea tentado por un grande. "No puedo decir nada acerca de estos rumores, no sé nada. Por el momento estoy concentrado en prepararme con el Sevilla, es lo más importante por el momento", dijo a la prensa en Inglaterra el jugador francés.

No es el caso de Kjaer, que tras salir de Dinamarca ha jugado con regularidad en el Palermo, el Wolfsburgo, la Roma, el Lille y el Fenerbahçe. Italia, Alemania, Francia y Turquía han calibrado su calidad. Desde su país natal fueron reveladas las cifras de su fichaje. Según el medio Ekstra Bladet , los números son los siguientes: 13 millones de euros fijos más un plus en función de objetivos (450.000 euros si hay clasificación para la Champions o la consecución de un título). Desde Turquía trascendió que el retraso del viaje del jugador, que tenía previsto aterrizar en Sevilla este lunes, se debió a un problema con los vuelos y el billete de avión. El acuerdo con el jugador y el Fenerbahçe estaba prácticamente cerrado al final de la semana pasada.

Hoy es el día D para su llegada, prevista sobre las 19:00 tras aterrizar en Málaga a las 16:00, según anunció el Sevilla. Y hoy debe ser el día D para el anuncio oficial, ya sin más precauciones, de Jesús Navas como nuevo jugador sevillista, después del acuerdo entre las partes para un contrato por tres temporadas más una opcional en función de su rendimiento en el curso 19-20, que terminará ya con 34 años. La operación se fue finalmente algo por encima de los 12 millones de euros brutos, ya que hay medio millón de euros en premios para el jugador. El tira y afloja entre las partes concluyó con la respuesta positiva del palaciego durante el fin de semana, algo que el Sevilla aún no quiere, ni debe reconocer, tras la negativísima experiencia con Bahía Internacional y Vitolo. Pero de hoy no debe pasar el anuncio del ralentizado regreso de Jesús Navas.

Spalletti señala que Jovetic debe aclarar cuál es su intención

Luciano Spalletti, entrenador del Inter, le envió un mensaje a Stevan Jovetic al regreso del equipo italiano de la gira por el sudeste asiático. El ex atacante sevillista tuvo una activa participación en la International Champions Cup, pues marcó el único gol ante el Olympique de Lyon (1-0) y también marcó en la victoria neroazzurra al Chelsea (2-1). Por ello, el entrenador interista fue preguntado en el mismo aeropuerto de Malpensa, al regreso de la expedición milanesa, sobre Jovetic. De él destacó su calidad. "Ha tenido un problema en el pie en los últimos días, pero jugó muy bien, y no me sorprende por su calidad". Otra cosa es si cuenta o no él verdaderamente: "Por mí puede quedarse, pero debemos ver cuál es su intención, porque además de la calidad tiene que haber una voluntad de ser parte de un equipo". El mensaje parece claro.