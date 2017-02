La mirada sigue arriba

Mantener el listón lo más elevado posible y continuar trabajando. Como en un reflejo del "no escucho y sigo" que pregona su entrenador, los jugadores mantienen la ilusión y la mirada arriba, pese al sinsabor del empate ante un rival a priori directo. "La conclusión más positiva es que mantenemos la distancia que teníamos con ellos. Queríamos ganar y ampliar esa distancia, y recobrar las buenas sensaciones, no ha podido ser y hay que seguir trabajando", resumió Iborra.

La conclusión general es que el Sevilla sigue en la azotea y que la falta de acierto impidió estirar algo más el cuello: "Seguimos estando arriba. Lo importante es que el equipo va a ser ambicioso hasta el final. Tenemos un objetivo claro que es la Champions, y ojalá podamos luchar por metas más altas. Estamos muy ilusionados y de aquí al final vamos a intentarlo todo para terminar lo más arriba", aseguró el mediocampista, que ya puso la mirada en la próxima cita: "Las Palmas es un rival muy complicado que no ha perdido todavía en casa y tenemos que estar al cien por cien si queremos ganar".

En cuanto al partido, Iborra vio "un Sevilla que jugó mucho en campo contrario, que quiso jugar el balón y llegar arriba ante un rival que sólo se dedicó a defenderse y a salir a la contra". "Tuvimos muchas ocasiones, pero no la efectividad de otras veces, y también el portero de ellos estuvo muy bien".

Rami fue más expresivo incluso que su compañero: "Estoy triste, es verdad que ellos han tenido algunas ocasiones, ya que hemos jugado muy arriba e hicimos una buena presión, pero nosotros hemos tenido muchas ocasiones y el portero de ellos puede estar contento, porque él solo ha salvado el punto. Estoy un poco triste también por el tema de nuestros aficionados. Tenemos que seguir trabajando y ya está".

"Un punto no está bien para nosotros, pero no sé, vamos a ver. Nosotros seguimos trabajando y, bah, venga, no tuvimos suerte hoy y ya está", continuó el zaguero francés, que exculpó a su compatriota Nasri del penalti fallado. "Tuvimos muchas otras ocasiones y no podemos decir que Samir ha fallado el penalti, podríamos decir que el portero ha parado el penalti".

De sensación amarga habló Mercado: "Terminamos con un poco de sabor amargo, porque necesitábamos ganar en nuestra cancha, con nuestra gente. Lo intentamos, y creo que hicimos todo el desgaste del partido para poder ganarlo, pero lamentablemente no pudimos. Era un rival directo y ganándole le habríamos sacado un colchón de puntos bastante importante. No pudo ser y tenemos que quedarnos con lo bueno que hicimos y tratar de corregir las cosas que hicimos mal". Según el argentino, "no es para dramatizar este empate". "Está bien que el Sevilla tenga esa ambición de querer ganar partido tras partido y ahora empatamos así que la fecha que viene, contra Las Palmas, intentaremos vencer para seguir lo más arriba posible", concluyó el defensa.