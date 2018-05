Los valores intangibles, a favor de Layún y Sandro

Dentro de la necesaria renovación de la plantilla hay dos futbolistas cuyo futuro es una incógnita porque llegaron en enero como cedidos y su rendimiento, con números en la mano, no aconsejarían su continuidad. Se trata de Layún y Sandro, quienes, en cambio, están avalados por otros valores intangibles que también son colocados en la balanza a la hora de apostar o no por un jugador.

El mexicano desea e intuye que el Sevilla le dará continuidad

"A través de mi agente y directamente le he hecho saber al Sevilla que mi intención es seguir aquí, firmar un contrato por más años". Son palabras de Miguel Layún. "Yo estoy muy feliz, me he encontrado muy bien aquí, mi familia también, a nivel profesional también es un orgullo pertenecer al Sevilla, por eso estoy feliz en todos los aspectos. Para ser sinceros creo que los tres cedidos nos queremos quedar", decía en Cope Sevilla. El mexicano, además, intuye que desde el club no le están transmitiendo una idea contraria, pese a que ahora esté enfrascado en la reestructuración: "Estoy en un club que en ese sentido va de frente, si no estuvieran interesados creo que me lo hubieran dicho para poderme buscar otro equipo o elegir mi futuro".