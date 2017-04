"Ojalá el mundo fuera una comedia, donde nunca pasara nada serio"

Fue ídolo infantil de los actuales adolescentes y jóvenes cuando se enfundaba el jersey de animadora de los Wildcats en High School Musical. Su nombre está unido al de Gabriella, la protagonista, la novia de Troy (Zac Efron). Desprendida de aquel tiempo y de aquella saga, Vanessa Hudgens protagoniza la peculiar telecomedia Powerless, que ha estrenado en España el canal Cosmopolitan, en las plataformas de pago, y que proseguirá en breve. La serie de la NBC, que en principio no seguirá en una segunda temporada, observa el universo de superhéroes de DC desde la comedia. Entre las batallas de héroes y villanos se producen desperfectos que ha de arreglar Wayne Security. Vanessa es Emily Locke, la directora de Investigación y Desarrollo de esa empresa que ha de fabricar productos para que la gente normal sea capaz de convivir con los inconvenientes de un mundo superhéroe. Hudgens comenzó en el cine con ocho años en Thirteen (2003) y Thunderbirds (2004) y durante más de un lustro fue chica Disney. En su nuevo rol, habla para este periódico de este singular Powerless de Cosmopolitan.

-¿Le ha costado zafarse del todo de su papel juvenil de High School Musical y dar el paso a papeles de mujer adulta?

Yo me llevo el día cantando. Si lo pudiéramos trasladar a las cámaras sería genial. La música surge así"

-High School Musical fue un bombazo y la mayor alegría que he tenido en mi vida. De repente tenía muchos fans y una gran cantidad de contratos por firmar a una edad en la que aún era demasiado joven. Es difícil digerirlo. Cuando pasaron algunos años de todo ésto mi mayor miedo era encasillarme en el papel. Sin embargo gracias a gente que ha confiado en mí eso no ha ocurrido. Creo que todo depende de quién ponga toda su confianza en ti y espero no defraudar al público.

-Habiendo probado varios géneros en cine y televisión ¿dónde se siente más cómoda trabajando?

-Estoy muy cómoda en esta serie porque la comedia es mi género preferido. Siempre me han encantado las sitcom que se desarrollan en una oficina y por fin he tenido la oportunidad de participar en una. Estoy encantada con Powerless. No tenía pensado hacer televisión por ahora, pero cuando empecé a darle vueltas a la idea que me propusieron me pareció interesante hacer reír a la gente con esta historia. Me gustan series como Parks And Recreation así que cuando la NBC me ofreció el personaje de Emily no me lo pensé.

-¿Cómo resumiría el desarrollo de Powerless?

-Es una serie fresca. No hay momentos de transición. Siempre encuentras algo de acción. En Charm City viven superhéroes y villanos, pero todos de clase B. es decir, nunca encontrarás a Batman paseando por la ciudad. Sin embargo, las personas que viven allí se rebelan y esfeuerzan para poder convivir con esos héroes y no hacerse pequeños ante ellos. Es una demostración de ingenio toda la historia.

-Es novedosa, pero tal vez es una comedia más arriesgada de lo que parece.

-Es una serie que ofrece una nueva perspectiva sobre el mundo de los superhéroes. Es un riesgo, pero es una oferta inteligente. Siempre que vemos una serie o película de género se centra en los conflictos de los superhéroes, pero… ¿qué ocurre después? Esto es lo que explora esta comedia. Nosotros, los habitantes normales, limpiamos y sufrimos las consecuencias de estas terribles batallas.

-¿Cómo es Emily Locke?

-Emily es una joven muy positiva y optimista y no cree que nada ni nadie la pueda alterar. Está convencida de que puede cambiar el mundo y su cometido es involucrar a la gente a hacer lo mismo a pesar de los peligros que corren con los villanos. Ella acaba de mudarse a la ciudad y convive por primera vez con los superhéroes. Es una joven ambiciosa y su gran sueño es dirigir la empresa para la que trabaja.

-¿Se siente cerca de su personaje?

-Emily soy yo, lo reconozco. Tenemos mucho en común. Ambas somos muy positivas. Me encuentro muy feliz cuando la estoy interpretando porque está directamente unida a mí, a quien me gustaría llegar a ser.

-Emily es optimista ante un equipo desmotivado.

-Enseguida se da cuenta de que debe tomar las riendas de la situación para que el equipo de todo de sí y consigan alcanzar los objetivos. Creo que no hay una fórmula secreta, Emily muestra que a través del trabajo duro y la dedicación, puedes conseguir todo lo que te propongas. Es la vida real ¿no?

-¿Le gustaría vivir en ese mundo de Charm City?

-Sí, me gustaría vivir entre superhéroes y supervillanos. Todo el rodaje ha sido muy divertido. Ojalá el mundo fuera una comedia, donde las cosas graves que pasan no son nunca nada serio. En la ficción mi personaje sufre mucho, pero realmente no le pasan coas graves.

-Y si pudiera tener un superpoder… ¿cuál sería?

-Es complicado elegir, pero creo que me quedo con el del teletransporte. Me apasionaría vivir en un mundo en el que no tuvieras que conducir horas y horas y soportar atascos para llegar a los sitios. Plantarte donde quisieras en un momento...

-¿Ha sentido presión por formar parte de una historiadel universo DC?

-Al principio me sentía algo cohibida ante cómo podía funcionar esta serie. No he crecido leyendo cómics y hubiera querido saber algo más de DC antes de comenzar. Sin embargo, la serie ayuda mucho a integrarte ya que transcurre como la vida misma.

-¿Ha aprendido claves del mundo de los superhéroes?

-Por supuesto, me he dado cuenta de que existen muchísimos personajes originales dentro del Universo DC y otros que se han ido añadiendo después. Encontramos a un supervillano llamado Dogwelder que suelta perros rabiosos a la gente. Es terrorífico. Con esta serie he aprendido que las posibilidades son infinitas para jugar con la trama de la serie.ç

-Danny Pudi es Teddy, el apoyo de Emily ¿cómo ha sido trabajar con este actor?

-Danny es realmente increíble. Él y Alan Tudyk son expertos en comedia y se nota. Siempre me estaban haciendo reír. Pudi tiene unos gemelos con cuatro años pero él parece que tiene la misma edad que sus hijos. Aporta al set un buen ambiente. Yo ya lo seguía cuando hizo Community.

-¿Se ve capaz de incluir un momento musical a Powerless?

-Yo me llevo el día cantando y el resto del equipo, también. Si pudiéramos trasladar eso frente a las cámaras sería genial. Quién sabe. Los momentos musicales a veces simplemente surgen así, aparecen por sí solos.