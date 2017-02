'Grand Theft Auto IV' y 'Episodes From Liberty City' llegan a Xbox One

Buenas noticias para los amantes de la fórmula GTA, ya que Rockstar Games ha anunciado que las sagas interconectadas de Niko Bellic, Johnny Klebitz y Luis López en Grand Theft Auto IV y Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City ya pueden jugarse en Xbox One a través de la retrocompatibilidad.

Todas las versiones del juego, incluyendo Grand Theft Auto IV: La Edición Completa, son compatibles en Xbox One. Aquellos que posean el título digital tendrán acceso inmediato en Xbox One, por lo que pueden descargar el juego directamente desde la sección Listo para instalar en su Xbox One y jugarlo cuando quieran. Los que tengan el juego físico, simplemente tienen que insertar el disco de Xbox 360 en su Xbox One y descargar el juego.

Las partidas guardadas originales se transferirán también si el jugador ha salvado la partida con la opción de partidas guardadas en la nube en Xbox 360. Todos aquellos que aún no tengan Grand Theft Auto IV también pueden conseguirlo en la Tienda Xbox en Xbox One junto con The Lost and Damned y The Ballad of Gay Tony.