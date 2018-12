Francisca García: “Es necesario un sistema de regulación de los precios”

La Denominación de Origen Protegida “Priego de Córdoba” ha conseguido dos galardones a la calidad de sus aceites en el 6º Concurso Internacional de Aceites de Oliva Virgen Extra Les Olivalies 2018, celebrado en París. Su secretaria general nos cuenta las clave de este éxito y hace un repaso a la actualidad del sector.

–¿Cuál es la característica, la seña de identidad de los aceites de la DOP Priego de Córdoba?

–Los aceites de oliva vírgenes extra certificados con DOP Priego de Córdoba poseen características muy diferenciadoras; principalmente por la situación geográfica de nuestros olivares, en el corazón del Parque Natural de las Sierras Subbéticas, declarado Geoparque por la Unesco, con olivares tradicionales, centenarios, ubicados en su mayoría en zona de pendiente con más de 1.000 metros de altitud. Esto, unido a sus variedades y al buen hacer de los agricultores, elaboradores y comercializadores hace que se obtengan unos aceites con un frutado verde intenso, que, en nariz, presentan matices herbáceos, que recuerdan a aromas frutales como la manzana y plátano verde, y a hortalizas como la alcachofa y la tomatera. Su entrada en boca es dulce y poco a poco va dando paso a un amargo medio y con picante en progresión. Son aceites de gran complejidad y armonía.

–Varios aceites de la DOP acaban de obtener importantes reconocimientos en París.

–Pues sí, efectivamente, en este caso, el concurso internacional “Los Aceites del Mundo”, AVPA París ha reconocido a varias marcas de nuestra D.O. con Gourmet Oro o como gran producto Gourmets. Para la DOP es importante que nuestras marcas sean reconocidas en este concurso, ya que su jurado está formado por profesionales del sector, grandes jefes de cocina y expertos sensoriales. El hecho de que se reconozca a varias empresas en el mercado francés nos ayuda a posicionar nuestros productos y fidelizar a potenciales clientes de grandes productos gourmets como el nuestro.

–Esta DOP tiene tradición de recibir muchos premios. ¿Además de la satisfacción por el trabajo bien hecho, en qué modo benefician a los productores estos reconocimientos?

–Nuestros aceites están recogiendo numerosos premios en diferentes mercados, es un gran privilegio para nosotros que en todos los concursos siempre haya una o varias marcas amparadas por nuestra D.O.P galardonadas, esto quiere decir que se hace un gran trabajo por parte de todas las personas implicadas. Estos reconocimientos, ayudan a posicionar e incrementar las ventas tanto a nivel nacional como internacional. Además, por supuesto, beneficia a nuestras empresas, ya que reciben publicidad y promoción en todo el mundo y esto les ayuda a que se reconozca su marca. Y como no, también se benefician nuestros agricultores, ya que cada vez es más valorada la aceituna de nuestros olivares y los agricultores son más conscientes de la gran calidad que tienen los aceites amparados bajo la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba.

–También ha sido polémico el tema del panel de cata. La DOP cuenta con uno propio. ¿Qué opina de este sistema, ¿cree que funciona correctamente?

–Atendiendo a mi conocimiento, creo que la problemática está más en la cata a nivel individual que en el Panel Test. En muchas ocasiones, una o varias personas realizan la cata de un aceite y lo clasifican en una categoría u otra, no quiero decir que estas personas no tengan conocimiento, si no que la cata individualizada puede tener sesgos. En cambio, en un Panel Test existen una serie de normas para evitar que existan sesgos a la hora de valorar un aceite de oliva virgen, de forma que en todos los paneles deben hacerse con la misma mecánica. Lo que sí es cierto es que el análisis sensorial y los paneles de cata son los que han conseguido mejorar la calidad de los aceites de oliva vírgenes en todo el mundo, ya que hace unos veinte años nadie hubiese pensado tener la gran calidad de aceites que tenemos hoy en día en todo el mundo, y eso se debe a la cata. Además, mientras que no exista otro método alternativo que realmente se equipare a los resultados que emite un Panel de Cata, considero que será el mejor instrumento que podamos usar.

–¿Qué área de producción se incluye en la DOP y qué tipo de tierras y de variedades se dan?

–Nuestra Denominación de Origen tiene una extensión de terreno de unas 29.000 hectáreas de olivar, distribuidas en los cuatro municipios de esta D.O.: Almedinilla, Carcabuey, Fuente Tójar y Priego de Córdoba. Tenemos tres variedades autorizadas: Hojiblanca en un 20%, Picual en 20% y Picuda, nuestra variedad autóctona que se encuentra en un 60% en la comarca amparada.

Olivar en pendiente

–El olivar de pendiente presenta unas características de cultivo más complicadas. ¿Qué porcentaje de este tipo de olivar tienen?

–Nos encontramos con más del 60% de olivar en zona de pendiente, algunas de ellas con una pendiente superior al 30%. Somos conscientes de que esto implica un mayor esfuerzo, tanto físico como económico, para nuestros agricultores y una de nuestras misiones principales es buscar ayudas para hacer más rentables nuestros cultivos, así como trabajar en nuevas líneas de investigación para la mejora de nuestros olivares.

–¿Tiene las ayudas necesarias para hacerlo rentable?

–Por desgracia hoy en día estos olivares no cuentan con las ayudas necesarias para garantizar una renta digna para nuestros agricultores y creemos que es muy importante que las Administraciones autonómica, central y europea sean conscientes de esta dificultad; ya que los olivares en nuestra comarca son mucho más que un sistema de cultivo, son la garantía de subsistencia de los habitantes de nuestros municipios. Desde nuestra Denominación de Origen también se está trabajando para que se tenga en cuenta ese hecho por parte de la Administración y así conseguir evitar la despoblación de zonas rurales como la nuestra, que viven directa o indirectamente del olivar.

La campaña

–¿Cómo fue la campaña de producción y cómo está siendo la comercialización?

–La campaña pasada fue una campaña media baja en producción, aunque la calidad ha sido excepcional, consiguiendo más de 250 premios a nivel nacional e internacional. En lo que respecta a la comercialización, el envasado con Denominación de Origen está creciendo exponencialmente, hoy en día estamos en más de 30 países. Y esto está haciendo que el consumidor valore cada vez más nuestros aceites.

"Creo que sería conveniente un sistema de regulación del precio en el mercado"

–Este año hay mucho conflicto con el precio del aceite de oliva, que ha estado muy bajo. ¿Qué le parece?

–Creo que sería conveniente un sistema de regulación del precio en el mercado que permita mantener unos precios rentables, tanto para el agricultor como para la comercialización. También es importante que haya un diferencial entre las distintas categorías de aceite de oliva virgen, en este sentido hay que llegar acuerdos en el sector, pero también es importante formar al consumidor, es triste que un producto tan nuestro sea tan desconocido, por lo que tenemos que seguir trabajando en la formación y fidelización en el consumidor.

–¿Cómo está evolucionando el fruto en estos momentos?

–Este año, en la comarca de la Denominación de Origen hemos iniciado con retraso la elaboración. Desde la primera quincena de noviembre nuestras empresas han empezado la molturación, obteniendo una gran calidad. No obstante, esta campaña se presenta algo complicada ya que la maduración ha sido tardía y ha afectado la mosca del olivo.