Los cultivos ecológicos crecieron por encima del 24% el pasado año

Sigue al alza. La producción ecológica crece tanto en superficie como en operadores y lo hace prácticamente al mismo ritmo, según los últimos datos facilitados por COAG Andalucía, que se ha decidido a impulsar el área ecológica dentro de la organización.

El importante incremento de la producción ecológica se extiende a toda Andalucía, donde en 2021 se alcanzaron 1.369.758 hectáreas y

21.551 operadores, lo que ha supuesto una subida del 24,7 % y 24,0%, respectivamente. Con los datos de 2021, los principales aprovechamientos agrarios son pastos, praderas y forrajes (874.986 hectáreas), el olivar (117.380 hectáreas), los frutos secos (100.436 hectáreas) y el conjunto de cultivos extensivos: cereales, leguminosas y cultivos industriales (106.080 hectáreas).

La organización agraria explica que el crecimiento en superficie ha permitido el mayor incremento de la SAU ecológica respecto a la total, de la serie histórica 2002-2021, alcanzando el 6,2 %. Esto sitúa a la Superficie agrícola utilizada en ecológico en el 29,7 %, lo que ha permitido superar el objetivo de la Estrategia de la Granja a la Mesa de la Unión Europea de que “al menos el 25 % de las tierras agrícolas de la UE se utilicen en agricultura ecológica de aquí a 2030”.

Respondiendo a la realidad del sector y adecuándose a sus necesidades, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG de Andalucía, ha querido dar un impulso al área de Producción Ecológica de la organización, un sector que, como demuestran los datos, se encuentra en alza en Andalucía.Por ello, en una reunión sectorial celebrada en la sede regional de COAG Andalucía, el joven horticultor almeriense Sergio López Fernández ha tomado el relevo de manos de Juan Antonio García Villalba, quien cede el testigo en esta nueva etapa de renovación e impulso, pero que seguirá formando parte activa de esta área de la organización.

El nuevo coordinador de Producción Ecológica es de Vícar, productor ecológico de pepino y sandía en invernadero y miembro de la Cooperativa Murgiverde, del Poniente almeriense, que cuenta ya con un 70% de superficie en ecológico. COAG destaca el fuerte crecimiento que siguen experimentado los cultivos protegidos en la provincia de Almería, principalmente hortícolas, que en 2021 contaba ya con 4.382.45 hectáreas. El incremento supone un aumento desde 2013 del 979,3 %.

Nuevo reglamento europeo

La aplicación del nuevo reglamento europeo para el sector, la evaluación del modelo de certificación de la región y una decidida apuesta por la formación sobre producción ecológica, son algunos de los retos que se plantean en esta nueva etapa, en la que esta organización agraria también “quiere ir por delante, buscando siempre un futuro para el modelo social y profesional de agricultura que es la que impera en Andalucía y la que mantiene vivo nuestros pueblos”.

Por su parte, Sergio López ha destacado que el área de Producción Ecológica se va ampliar y afianzar con la incorporación de responsables sectoriales, animando a los afiliados de COAG, así como a agricultores y ganaderos, a que participen y formen parte de este impulso “que se convierte en una oportunidad para los profesionales agrarios”.

El nuevo responsable de Ecológico de COAG ha puesto de relieve también que la producción en agricultura y ganadería es importantísima para la mitigación del cambio climático y para asegurar la producción de alimentos en un contexto internacional muy difícil por la falta y encarecimiento de los insumos agrícolas.

Además, según palabras de la propia Comisión, la agricultura y ganadería ecológica favorecen la autosuficiencia y la menor dependencia de insumos y combustibles fósiles para asegurar la producción alimentaria. En un contexto donde muchos expertos hablan de que se avecina una crisis alimentaria.En este terreno ecológico la CAAE tiene importantes novedades, como lo es el desarrollo una norma para la certificación de productos veganos que va dirigido a las empresas agroalimentarias que elaboren, produzcan, transformen o distribuyen alimentos e insumos veganos, garantiza al cliente que los productos no son de origen animal.

El sector vegano

El sector vegano se encuentra en pleno crecimiento con una estimación de un incremento anual del 9,5% en los próximos años, según estudios. Por esta razón y para satisfacer la demanda de sus clientes y estandarizar el mercado, la entidad de certificación líder en Europa ha creado la norma de productos veganos CAAE.

Explica que el objetivo es establecer los requisitos que deben cumplir las empresas fabricantes de insumos y alimentos veganos para poder ofrecer garantías a sus clientes. Aseguran, de esta forma, que sus productos cumplen con los principios y exigencias del mercado vegano: materias primas e ingredientes sin un origen animal.

CAAE ha desarrollado esta norma basándose en los principios establecidos por la ISO 23662: 2021 “Definitions and technical criteria for foods and food ingredients suitable for vegetarians or vegans and for labelling and claims”. El director gerente de CAAE, Juan Manuel Sánchez Adame, ha destacado que “esta norma garantiza el cumplimiento de los principios veganos, evitando autodeclaraciones y fraudes en un mercado tan exigente y concienciado”.

CAAE es, desde 1991, una entidad de ámbito internacional en certificación de Producción Orgánica. Tiene un enfoque global para el mundo orgánico, ofreciendo certificaciones que cubren todas las necesidades del sector.

Es, además, la entidad de referencia en español para la certificación orgánica y la única de España en estar acreditada por la Comisión Europea para países terceros, por el gobierno de EE. UU. para el NOP y por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Silvicultura del Gobierno de Japón para el JAS.