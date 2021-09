Estanislao Martínez: “Hoy hay una gran preocupación en seguridad alimentaria”

La multinacional sevillana AGQ Labs es un Centro Tecnológico Químico que dispone de laboratorios de análisis y realiza ensayos avanzados e ingeniería química especializada, ofreciendo soluciones y servicios de valor dirigidos a los sectores Agronómico, Alimentario, Medioambiental, Minero y de Salud y Seguridad.

–La adquisición de un laboratorio en Verona forma parte de su plan de posicionamiento en Europa. ¿Están creciendo muy rápido en los últimos años, no?

–Pues sí, la verdad es que en los últimos 5 años hemos crecido más de un 100% nuestra cifra de negocio. Esto ha sido posible gracias a un crecimiento orgánico sostenido, así como a adquisiciones de nuevos laboratorios en Colombia, Costa Rica, España, México o Chile. En este plan de crecimiento, efectivamente, Europa está en el centro de la estrategia.

–¿Por qué se decidieron por incorporar Lambda sarl?

–AGQ Labs ya estaba presente en Italia con una delegación comercial, precisamente en Verona, desde hace una década y decidimos que era ya el momento de dotarnos de capacidades analíticas en el país. Italia es -junto con España- una gran potencia agroalimentaria en Europa, y los requerimientos de seguridad y calidad alimentaria son muy altos. Lambda reunía todos los elementos para tomar la decisión: buena reputación en el sector, posicionamiento geográfico, personal cualificado y buena tecnología.

"Hemos empezado con proyectos en países en desarrollo como Senegal, Namibia o Serbia”

–¿Cuál es el cronograma de su plan estratégico 2020/2023?

–Nuestro Plan Estratégico contempla seguir con nuestro crecimiento orgánico, ampliado gama de servicios a otros sectores en países donde ya estamos, así como continuar con nuestra política de adquisiciones, priorizando países que complementen nuestro posicionamiento actual (sobre todo en Europa y América), así como buscando sinergias con laboratorios que nos puedan aportar nuevas visiones o nuevas experiencias en sectores en los que actualmente no trabajamos. Al mismo tiempo hemos empezado con grandes proyectos en países en desarrollo como Senegal, Namibia, Serbia o Arabia Saudí, que si bien no se pretende implantar la empresa localmente, sí lo vemos como una oportunidad de dar servicio global a la cadena agroalimentaria.

–Su presencia es fuerte en América, tanto en Estados Unidos como en el resto del continente ¿qué servicios son los más demandados en esos países?

–Básicamente demandan tres líneas de servicio: la primera es en aquellas empresas que además de transformación tienen producción en campo para conseguir producir de la manera más eficiente, sostenible y rentable. En este sentido, contamos con una larga experiencia y un procedimiento patentado (crop nutritional monitoring) para llevar a cabo este seguimiento de cultivo, adecuando los aportes de agua y nutrientes a la verdadera demanda de la planta durante toda la campaña. En segundo lugar, ya en fábrica o en el packaging, hay una gran preocupación por la seguridad alimentaria. De nada nos sirve producir fruta o verdura de calidad si luego estos productos no son inocuos. En este sentido, AGQ Labs ofrece a sus clientes planes de control, fundamentados en análisis de riesgos, que integran la toma de muestra, los análisis, la interpretación de estos, etc. Otro tema crucial es la calidad alimentaria, algo más subjetivo y que depende mucho del sector y del mercado, pero que sin duda alguna está cobrando cada vez más importancia.

–¿Cómo ayudan a sus clientes del área agroalimentaria a mejorar sus ratios de producción?

–Ya en campo les ayudamos a optimizar sus costes (gestión de riegos, fertilizantes, plaguicidas, labores agrícolas etc.) y conseguir productos de mayor calidad pudiendo acceder a mejores precios en el mercado, lo cual, obviamente, redunda en la rentabilidad. Por otro lado, hacemos un plan robusto que garantice la inocuidad alimentaria hará que las mermas sean mínimas o nulas.

–¿Qué valor da el consumidor a la seguridad alimentaria?

–Los consumidores son quienes marcan las tendencias. Es decir, la presión viene de ellos, no de los supermercados o los retailers. El consumidor cada vez está más formado e informado y exige que los conceptos básicos de inocuidad alimentaria se cumplan fehacientemente. También está demandando productos más frescos, lo que da lugar a trabajar no solo en la innovación en conservación, también en el “manejo” del cultivo (suelo-plata-agua) desde el origen.

Un modelo de negocio

–¿Y los productores?

–Hace años los productores se tomaron la seguridad alimentaria como una obligación que no les quedaba más remedio que cumplir si querían vender sus productos. Hoy día, estoy convencido de que la mayor parte ha interiorizado esto como una parte más de su modelo de negocio.

–¿Y cómo pueden contribuir sus laboratorios a mejorar esa seguridad alimentaria?

–Teniendo una visión global de todos los procesos. Quiero decir, la seguridad alimentaria no sólo tiene que ver con la temperatura a la que se hace un proceso de cocción, o con los posibles microorganismos que pueda contener la materia prima, o una contaminación en las superficies de trabajo, etc. Tiene también que ver con la higiene del personal, con la calidad e inocuidad del packaging que utilizamos, con una buena identificación y verificación de la vida útil del producto y otras muchas cosas. Es decir, debemos contar con un plan que contemple hasta el último factor de riesgo. Por otro lado, el hecho de contar con laboratorios con tecnología de última generación nos permite detectar contaminantes orgánicos, inorgánicos, patógenos, etc. con niveles de cuantificación muy bajos.

–¿Cómo está evolucionando la producción de alimentos en los últimos años con el uso de las nuevas tecnologías?

–Tanto por el uso de nuevas tecnologías, como, principalmente, por la demanda de los consumidores, la tendencia es a poner en el mercado alimentos más funcionales, más saludables, con propiedades antioxidantes, muy bajo nivel de azúcar, contenido en omega-3, etc. Por otro lado, la tendencia de enriquecer con suplementos alimenticios es imparable.

–¿Cómo cree que va a influir la nueva PAC con sus exigencias medioambientales en su sector?

–La nueva PAC trae consigo una novedad ambiental muy interesante, como son los ecoesquemas, que no son otra cosa que prácticas voluntarias encaminadas a incrementar la sostenibilidad de las explotaciones, tanto agrícolas como ganaderas. Pensemos siempre que las mejoras en aras de la sostenibilidad traen aparejadas mejoras en eficiencia y, en muchas ocasiones, en rentabilidad.

Premiada

–Han obtenido el premio de Caixabank y Grupo Joly a la excelencia de las pymes andaluzas. ¿Qué significa para AGQ Labs?

–La concesión de un premio es siempre un motivo de alegría, y en este caso por motivo doble, ya que las instituciones que lo conceden son de gran prestigio, y además porque la categoría en que nos dieron el premio es precisamente la de empresa agroalimentaria, sector en el que AGQ Labs dio sus primeros pasos como empresa tecnológica y de innovación. Con el tiempo nos hemos diversificado, pero el agro y la alimentación representan nuestros inicios.