Continúa la ‘batalla’ por la rebaja fiscal con otra movilización de Asaja y Coag

Asaja y Coag continuaron esta mañana con sus reivindicaciones para conseguir “una rebaja fiscal justa” para el sector agrícola almeriense. Para ello, volvieron a concentrarse a las puertas de la Subdelegación del Gobierno, donde informaron acerca de las gestiones que se han realizado desde la última convocatoria, las respuestas obtenidas y las actuaciones previstas para los próximos días.

El presidente de Asaja Almería, Pascual Soler, explicó que el Gobierno se resiste a conceder la rebaja a los agricultores. “Estamos sorprendidos porque estamos viendo que este Gobierno no es sensible con la agricultura, no solamente por la rebaja fiscal, sino porque el presidente ya ha hecho declaraciones diciendo que quiere quitar los trasvases; sobre la desaladora del Bajo Almanzora, que había ya dinero para ponerla en marcha, no se ha movido absolutamente nada en un año”.

Plantean un módulo fiscal adecuado a la realidad productiva de la campaña de 2018

Soler aseguró que tiene claro que el Gobierno no va a apoyar a la agricultura en esta legislatura y “eso va a causar problemas, pues el paro empezará a subir otra vez, y nosotros lo que queremos es que se pueda generar empleo y riqueza”. A pesar de ello, espera que rectifique, pues aún se está a tiempo de ello, para lo que invitó al ministro del ramo, Luis Planas, a desplazarse hasta Almería y conocer la realidad de la agricultura de la provincia.

Recordó que las comunidades autónomas tienen que hacer informes para que el Gobierno pueda aprobar la rebaja fiscal, un documento que ya se le ha enviado al Ejecutivo, con las correcciones oportunas, por lo que espera que, finalmente, se lleve a cabo la rectificación que incluya la modificación de los índices de rendimiento neto para todas las hortalizas, pues “hay muchos agricultores que han tenido pérdidas por el tornado, por el pedrisco o por la sequía”.

Por su parte, Andrés Góngora, secretario provincial de Coag en Almería, recordó que desde la Subdelegación del Gobierno se les solicitó hace una semana que la Junta debía hacer un informe pidiendo la corrección de errores de la Orden que regula los módulos fiscales para la agricultura. Desde entonces, reconoció que “se ha avanzado bastante poco”, aunque se han reunido con la consejera del ramo, Carmen Crespo, que les ha confirmado que, por su parte, ya está solicitada la corrección de errores. Pero por parte del ministro, señaló que aún no se ha recibido respuesta a los escritos.