Miguel Valero: “La demanda de aguacate ha llevado a una fiebre productora”

Charlamos con Miguel Valero, director Corporativo de Agroalimentación de AGQ LAbs para el Primer Seminario Internacional de Aguacates. Temas como la nutrición del cultivo, el manejo de aguacates ecológicos, el análisis del mercado en Europa y a nivel mundial o los problemas fitopatológicos, serán algunos de las cuestiones que se tratarán en él, con asistencia de expertos provenientes de España, Chile, Perú, México.

Hasta hace escasos tres años, sólo en la Costa Tropical -con unas 7.000 hectáreas- había una producción significativa de lo que los mexicanos llaman oro verde, pero eEl cultivo del aguacate ha tenido un crecimiento importante en los últimos años en Andalucía, tanto en Almería como, en mayor medida, en Huelva, donde se han acometido importantes proyectos de inversión entorno al cultivo de esta fruta.

Este movimiento responde a una gran demanda mundial y a que se obtiene un alto precio de venta. AGQ Labs está presente en muchos de los países de mayor producción global de aguacate, como México, Perú, Chile, Colombia o República Dominicana.

–¿Está de moda el cultivo del aguacate en España? ¿Por qué?

–Sí, aunque más bien podemos decir que lo que está de moda es el consumo de aguacate, y no solo en España, si no que hay una tendencia mundial que viene desde hace años. Más allá de los actores clásicos o grandes consumidores de aguacate como mexicanos, chilenos o estadounidenses, a esta tendencia se han unido asiáticos, europeos y cada día consumidores de casi cualquier país. Sin duda los fuertes incrementos que está teniendo la demanda hace que haya una fiebre productora que se han contagiado, no solo en España, si no en otros muchos países en latitudes donde el cultivo se puede desarrollar.

–¿Y cuáles son las previsiones de futuro de ese consumo?

–Si tomáramos como referencia los valores de aguacate importados por Europa entre 2002 a 2018, veríamos como la cifra de importaciones se ha multiplicado por cuatro, lo cual nos da una idea de como se ha incrementado el consumo. A pesar de esta cifra, los europeos siguen consumiendo un tercio del aguacate que consumen en Norteamérica. Mientras en Europa el consumo de aguacate está próximo al kilo per cápita, en los Estados Unidos de Norteamérica, esta cifra supera los tres kilos. En materia de consumo, Francia y Reino Unido están a la cabeza, seguidos de España, Bélgica o Alemania, donde el consumo crece con fuerza año tras año. Todo apunta a que la tendencia para la próxima década nos llevará a duplicar nuestro consumo de aguacate en Europa.

Expansión

–Si el aguacate está consolidado en provincias de Granada y Málaga es cierto que se está extendiendo por la zona occidental de Andalucía, como Huelva. ¿Cree que seguirá avanzando? ¿Cómo se espera que sea la evolución del cultivo de aguacate en Andalucía?

–Por ese incremento de la demanda que comentaba anteriormente, impulsado por la moda, el valor gastronómico, nutricional y funcional, y porque es un producto con cierta perecederidad, y al tiempo porque está resultando muy rentable como cultivo alternativo, sin duda todo hace pensar, que allá donde se pueda cultivar, éste se impondrá, siempre y cuando no tengamos restricciones de suelo, clima, agua, etc. Según esto, más allá de Granada y Málaga, o de Huelva, que ya es una evidencia, cabrá encontrar plantaciones de aguacate en Sevilla, Cádiz, e incluso en algunos rincones de Almería.

–¿Y cómo se está comportando en Sudamérica el cultivo del aguacate, sigue creciendo?

–Sudamérica sigue creciendo, especialmente Perú y Colombia, con más de 50.000 hectáreas de aguacate de calidad exportable. También cabe mencionar el desarrollo que está teniendo el cultivo en algunas zonas de Centroamérica y Caribe, como Guatemala, Nicaragua, C. Rica o República Dominicana.

–Este cultivo necesita mucha aportación hídrica ¿cómo se está respondiendo a esa necesidad?

–Sin duda este es uno de los factores más restrictivos para el crecimiento y desarrollo de la superficie de cultivo. En España, hoy por hoy cambiaremos otros cultivos por aguacate o pondremos superficies en nuevas zonas, y no todas son tan agraciadas ni disponen del agua necesaria para atender la aparición de todas estas nuevas hectáreas de cultivo. Sabemos que esto será una restricción para el desarrollo del cultivo en el Levante, en provincias como Valencia, Alicante o Murcia, si bien, otras zonas de Andalucía Occidental, tendrás menos problemas a este respecto. Con todo es necesario un buen manejo nutricional y control de humedad.

–¿Hay variedades o técnicas de cultivo que necesiten menos agua?

–No podemos hablar de que haya todavía una genética desarrollada expresamente o con características más “xerofitas”, sí es cierto que hay pies o portainjertos que ofrecen una mayor rusticidad o tienen mayor resistencia a la salinidad, y que ciertamente con adecuadas prácticas de cultivo podemos reducir las necesidades hídricas, aunque no de un modo muy significativo, a través de prácticas como la orientación de la plantación, podas de formación, reducción de evapotranspiración o manejo del estrés con control hormonal.

–¿Qué variedades se cultivan actualmente en Andalucía?

–Principal y dominantemente Hass, aunque también encontramos Lamb Hass y plantaciones más antiguas con las variedades Fuerte y algo de Bacon.

El precio

–El aumento de la superficie de cultivo haría prever un descenso importante en el precio ¿está de acuerdo?

–Como en cualquier mercado el precio es consecuencia de la relación y equilibrio que van manteniendo la oferta y la demanda. Lo cierto es que la demanda sigue creciendo de una forma muy superior a la oferta, y cabe esperar todavía muchos años de buen precio y rentabilidad para el cultivo. Por supuesto, sin perjuicio de lo anterior, se pueden producir desequilibrios puntuales, que hagan que durante algunas fechas determinadas, por estancamiento puntual de la demanda y sobreoferta acumulada en algún mercado de destino, se produzca alguna bajada temporal de precios. Pero no es previsible que se den estas situaciones actualmente, ni que se vayan a producir de una forma recurrente o inmediata.

–¿Llegará esta rebaja al consumidor?

–Sin duda, sí. Como ocurrió en el pasado con el mercado y precios del kiwi, o de las fresas, o como más recientemente está ocurriendo con el arándano.

–Y en cuanto al control de plagas, ¿cuáles son las principales dificultades?

–Ciertamente no es un cultivo especialmente delicado o complicado de manejar en lo referente a fitopatologías y plagas. Aunque manejos inadecuados de la humedad pueden dar lugar a enfermedades vasculares como Phytophthora, o también pueden ser considerables los daños por antracnosis. En lo referente a plagas hay que estar atentos a trips, barrenadores y ácaros.

–¿Por qué deciden hacer en Sevilla el I Seminario Internacional de Aguacates?

–Sevilla, más allá de ser el centro neurálgico de AGQ Labs, es un punto intermedio para los productores españoles, de Málaga, Granada, Huelva o Cádiz. Igualmente, es muy accesible para productores e inversionistas de Portugal o Marruecos, donde también hay que poner el foco. Por otro lado, para los que vienen de otras provincias de fuera de Andalucía o de países como Kenya, Chile, Perú, Italia o Sudáfrica, es una ciudad, donde se puede “aterrizar” cómodamente, y encontrar al tiempo una oferta cultural, gastronómica, y ambiente idóneo para establecer nuevos negocios, alianzas y colaboraciones.