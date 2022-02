Los cítricos andaluces topan con los importados

Los productores de cítricos andaluces hacen un llamamiento y una denuncia. Primero a las administraciones para que hagan cumplir la Ley de la Cadena, haciendo mayores controles a las importaciones y para que promuevan campañas que potencien el consumo de nuestras producciones en Andalucía.

Y la denuncia es que los consumidores pagan en las grandes superficies hasta un 200% del precio en origen por los mismos productos: naranjas y limones en este caso.

El vicesecretario general de Agricultura de UPA Andalucía, Francisco Moscoso, critica lo que a su juicio es una “auténtica vergüenza”. “Los agricultores de Andalucía están dejando los cítricos en el campo porque no les merece la pena recogerlos. Ellos reciben 10 céntimos de media como máximo por kilo y luego comprobamos que los consumidores llegan a pagar hasta los 2 euros, dependiendo de la gran superficie donde compren”, lamenta.

UPA Andalucía denuncia que esta situación es generalizada. “Hemos visitado unas pocas grandes superficies y en todas hemos comprobado cómo los consumidores pagan un precio excesivamente superior al que recibimos los agricultores en origen. Los limones, por ejemplo, están entre 1,79 y 2 euros. Las naranjas se venden entre 0,79 y 1,39 euros, mientras que las mandarinas son las que más diferencia registran entre el origen y la tienda, porque se están vendiendo a 1,89 euros el kilo.

Estos precios son calificados por UPA como desorbitados para el consumidor “en relación a lo que nos pagan a nosotros en origen, que no supera los 12 céntimos por kilo. Una cantidad ridícula si, además, la comparamos con lo que cuesta una bolsa de plástico en esos mismos centros comerciales, que son 15 céntimos. Más que lo que nos pagan a nosotros”, explica Moscoso.

Especuladores

El vicesecretario general de Agricultura de UPA Andalucía, pone el acento en la “masiva entrada de producciones de terceros países” que coincide en el calendario con la recolección andaluza y que “llegan más baratos porque no tienen las mismas condiciones de producción que las que tenemos aquí. Y eso nos perjudica notablemente, porque la parte más fuerte de la cadena de valor aprieta de tal manera que hacen inviable la recolección porque nos cuesta más recoger las naranjas, las mandarinas y los limones que dejarlos en el campo. Es algo inaudito que es fruto de la gran cantidad de especuladores que hay en el mercado”.

“Nosotros somos los que garantizamos la seguridad alimentaria y, por desgracia, no nos escuchan, no nos hacen caso y no nos solucionan una situación y, de seguir así, tendremos un serio problema antes de lo que pensamos porque cerraremos las explotaciones y sin agricultores no hay alimentos”, concluye Francisco Moscoso.