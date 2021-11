Las importaciones enturbian la campaña de la naranja

En plena campaña de la naranja los productores andaluces vuelven a sentirse amenazados por la entrada de fruta de terceros países a unos precios que dejan a las explotaciones de la región sin posibilidad de competencia. Y mientras, la Consejería vuelve, como cada año, a lanzar una campaña para promocionar el consumo interno, en colaboración con Asociafruit, medida que no calma a los citricultores andaluces y UPA reclama la convocatoria con urgencia de la Mesa sectorial de cítricos.

El primer aforo de la Consejería de Agricultura estima que la producción andaluza en la campaña 2021-2022 va a alcanzar las 1.692.600 toneladas, lo que supone aproximadamente el 50% del total de España. Las naranjas dulces supondrá el 70,5% del total, las mandarinas, por su parte, concentrarán el 23,2% (556.550 toneladas) y los limones rozarán las 111.800 toneladas (4,7% de la producción total). Por provincias, las previsiones del Gobierno andaluz estiman que en Almería se recogerán en 2021-2022 más de 234.000 toneladas; en Cádiz se superarán las 61.200 toneladas; en Córdoba, se rozarán las 364.000 toneladas; y en Granada se acercarán a las 10.700 toneladas.

Por su parte, la producción de Huelva, podrá superar las 612.000 toneladas; la de Málaga, las 167.000 toneladas; y la de Sevilla será mayor de 952.200 toneladas.

Pero estos datos se topan con la realidad de los precios y la Unión de Pequeños Agricultores ha alzado la voz de alarma. “Los productores de naranja sevillanos no aguantamos más. Vivimos una situación insostenible, ya no crítica, causada fundamentalmente por la entrada masiva de producto de terceros países a unos precios de risa, lo que está hundiendo definitivamente nuestras explotaciones”.

Así lo denuncia la secretaria general de UPA Sevilla, Verónica Romero, quien asegura que a los desorbitados costes de producción se le une ahora la bajada de los precios en origen que percibimos los agricultores. “Si hace unas semanas nos pagan a 0,20 céntimos por kilo de naranjas, ahora, con la entrada masiva desde terceros países, nos pagan a 0,15. Es indignante que tengamos que soportar la inundación de los mercados nacionales con naranjas casi todas de Sudáfrica cuando nos encontramos en plena campaña de recolección. No hay derecho”, lamenta Verónica Romero.

Mesa Sectorial de Cítricos

UPA Sevilla reclama una reunión urgente de la Mesa Sectorial de Cítricos para adoptar medidas que palíen los graves problemas económicos y de mercado a los que se están enfrentando los productores de naranjas sevillanos. “No podemos consentir la entrada masiva de naranjas de terceros países habiendo producto nacional. No podemos permitir que el mercado español se inunde con naranjas de Sudáfrica cuando nosotros estamos en plena campaña. No podemos aguantar una crisis de precios en origen que ya viene arrastrada de años anteriores, que no es nueva, y que lo único que está consiguiendo es que cada día desaparezcan explotaciones familiares por incapacidad para competir y subsistir”, critica Romero.

La secretaria general de UPA Sevilla explica que “nuestro sector citrícola, y hay que recordar que la provincia sevillana es la principal productora de naranja en España, vive una crisis económica como nunca antes habíamos visto. Cierto es que no hace mucho tiempo nos pagaban 0,20 céntimos por kilo. No era una buena cantidad, pero al menos cubría los costes de producción, porque cada kilo nos cuesta 0,18 céntimos. Pero es que ahora nos pagan 0,15 porque hay una incontrolada entrada de naranjas de terceros países. Una sobreoferta en los mercados generada por las importaciones masivas de cítricos procedentes del Hemisferio Sur a precios muy bajos, inalcanzables para nuestros agricultores”.

Precios justos para la naranja

Entre otras demandas, UPA Sevilla reclama “unos precios justos”, pero sobre todo “más control en las fronteras para que nuestros productores no tengan una competencia tan fuerte y tan desleal por la entrada de naranjas de terceros países. Y esto nos está llevando a una situación límite, insostenible. Por eso exigimos que la Mesa Sectorial de Cítricos se reúna de forma urgente y adopte medidas valientes en beneficio del sector”, concluye Verónica Romero.