El Ayuntamiento de Alcalá asegura que el polideportivo en el que un menor sufrió un infarto tiene desfibrilador

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra asegura que las instalaciones del polideportivo San Juan, en las que el pasado lunes 7 de octubre un alumno del IES Albero sufrió un infarto durante una clase de Educación Física, cuentan con desfibrilador y estaba allí en el momento del incidente.

Según el Consistorio, no se usó porque una de las personas que atendieron al joven, un entrenador del Club de Atletismo CAPA, que está formado para manejarlo, consideró que las circunstancias médicas del menor no hacían conveniente su uso, ya que el chico tenía pulso.

Así, se le practicó masaje cardiaco, con la ayuda del profesor, hasta que llegó la ambulancia y el chico fue trasladado al hospital, donde ingresó en la UCI.

El Ayuntamiento ha recabado estos datos después de que el grupo de Adelante haya anunciado que va a llevar una iniciativa a la Comisión de Educación del Parlamento para que se hagan públicas qué instalaciones deportivas de Alcalá, de las que usan colegios e institutos para sus clases, cuentan con desfibriladores.

Fuentes municipales han insistido en que el único momento en el que el desfibrilador no está en ese polideportivo es durante la noche, porque son instalaciones al aire libre que sólo cuentan con una caseta de madera, que ha sido objeto de robos y actos vandálicos. El citado club se hace cargo del mismo y lo tiene en la caseta cuando las instalaciones están abiertas. También el día del incidente.

El gobierno local asegura que además de ésta, otras 14 instalaciones deportivas cuentan con desfibriladores semiautomáticos: la piscina cubierta Los Alcores, el pabellón Plácido Fernández Viagas, el campo de fútbol Malasmañanas, las instalaciones Los Lirios, el gimnasio y el campo de fútbol Pablo VI, las instalaciones deportivas La Paz, la piscina cubierta, el pabellón cubierto y el campo de fútbol Distrito Sur, así como los campos de fútbol Oromana, Rabesa y Ciudad de Alcalá y las instalaciones San Francisco de Paula.

El Consistorio tramita su instalación en otros siete edificios públicos

También se ha iniciado la tramitación para instalar siete desfibriladores más en edificios municipales: el Auditorio Riberas del Guadaíra, Casa de la Cultura, Biblioteca José Manuel Lara, Museo de la Ciudad, Archivo, Centro Cultural San Miguel y Teatro Gutiérrez de Alba.

Así, asegura que se cumple con una normativa que obliga a tener aparatos de este tipo en centros deportivos con una capacidad de más de 500 personas o edificios públicos en los que puedan concentrarse más de 5.000 personas.

La instalación en institutos, que no son edificios municipales, debe hacerse de acuerdo con éstos, teniendo en cuenta que debe haber también personal que reciba cursos de formación homologada para manejarlos, según recuerdan.

Los aparatos con los que cuentan esos centros deportivos se conectan de forma automática al activarse con el 112 y tienen capacidad para conocer el histórico de aperturas y utilizaciones realizadas, las técnicas de reanimación ante casos de parada cardiorespitarorias (PCR), así como los procedimientos a seguir en el caso de utilización del desfibrilador, entre otras.

Una de las características es que detectan la PCR por fibrilación ventricular u otras arritmias graves, y aconseja o no la descarga para reactivar el ritmo normal. Si la descarga no es necesaria, por no ser parada cardiorespiratoria, ésta no se activa.

Para Adelante, lo ocurrido debe ser un "punto de inflexión"

Por su parte, el grupo Adelante Alcalá ha recordado en un comunicado que los grupos municipales han solicitado durante años y de manera periódica "la necesidad de disponer de desfibriladores en todos los colegios y centros deportivos de Alcalá". Adelante, volvió a pedir información al respecto el pasado mes de agosto.

También considera "confuso" el relato del Ayuntamiento e insiste en que el dispositivo no estuvo disponible ese día y si lo estaba, "los usuarios no sabían de su existencia".

El grupo reitera que la experiencia debe convertirse en un "punto de inflexión" para el equipo de gobierno, de forma que el dispositivo se extienda a todos los centros deportivos y educativos.