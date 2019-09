El pacto PSOE-Cs en Alcalá desbloquea la salida del plan de ajuste y el presupuesto

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra inicia el nuevo curso político tras el verano con dos importantes novedades desde el punto de vista financiero y presupuestario, que han salido adelante esta vez gracias al acuerdo que el PSOE firmó con Cs tras las elecciones y que se espera que tengan reflejo en la gestión.

Por un lado, el próximo miércoles está prevista la aprobación definitiva en el Pleno de los presupuestos de 2019 (82,6 millones). El mandato pasado, con el PSOE en minoría, sólo se aprobaron los presupuestos de 2017. Por otro lado, ya se ha formalizado la salida del Plan de Ajuste en el que el Consistorio estaba inmerso por el Plan de Pago a Proveedores. En febrero, la misma propuesta, se rechazó en el Pleno.

Para esto último, los 8,5 millones de euros de superávit que se lograron en 2018 se van a consignar para cancelar los 8,2 que quedan de los préstamos que se pidieron entonces pagar facturas, en 2012, por más de 25 millones de euros.

Según ha destacado el portavoz del gobierno local, Jesús Mora, se espera seguir teniendo superávit. Pero se destinará a inversiones financieramente sostenibles –que también están condicionadas, porque no pueden servir para crear nuevos gastos estructurales–, que podrían ser de entre ocho y nueve millones al año, sin depender de otras administraciones para actuar en proyectos que se consideren básico y urgentes.

Entre otras cosas, apunta que se podrían destinar a mejoras en polígonos, vías de comunicación para solucionar los problemas de tráfico interior y a renovar equipamientos que necesita una ciudad del tamaño de Alcalá de Guadaíra.

El edil ha minimizado el hecho de que no se cumplan otros parámetros de ley de estabilidad. Atribuye a un problema de gestión que el periodo medio de pago a proveedores sea de 60 y no de 30 días y defendió que el plan económico-financiero que, en todo caso, se deberá aprobar por incumplir la regla de gasto, como ha advertido la oposición, no tiene las implicaciones que el plan de ajuste.

La salida del mismo posibilita también que el Ayuntamiento pueda crear entes instrumentales (hubo cuatro, ahora no hay ninguno), que no se descartan para la prestación de algún servicio municipal, que genere ingresos suficientes.

Fondos para el Edusi y para sentencias de planes de empleo

En lo que respecta al presupuesto de 2019, que se aprobó de forma inicial el 26 de julio, es importante por varios factores. Uno es que permitirá poner en marcha antes de fin de año la estrategia Edusi, al consignar el 20% de aportación municipal a los fondos europeos. Entre otras cosas, se quiere iniciar el proyecto del mercado de abastos o el centro cívico de la antigua guardería de la Paz.

El presupuesto también permitirá afrontar otras cuestiones. En esas cuentas de 2019 se consignan fondos para pagar sentencias que obligan a compensar a los beneficiarios de los planes de empleo de la Junta, que cobraron por debajo de lo que marca el convenio colectivo.

El Ayuntamiento ha previsto 1,9 millones de euros como fondo de reserva, aunque se está a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo, porque hay fallos contradictorios. En una situación parecida está el Ayuntamiento de la capital. En el plan de empleo que hay en marcha (165 personas trabajando) y siguiendo las directrices del interventor a pesar de que no hay sentencia definitiva, ya se está ajustando la retribución, aunque el Ayuntamiento ha tenido que poner 1,5 millones, prácticamente la misma cantidad de la Junta.

El tener aprobados los presupuestos de 2019 permitirá también afrontar algunos atrasos en las retribuciones del personal, como las horas extras o las prejubilaciones, y las nuevas plazas de bomberos y policías. Además, se han reforzado algunas partidas, como las previstas para reformas en centros educativos, que superan el medio millón de euros.

Por otro lado, el gobierno local está trabajando de forma simultánea en el presupuesto para el año 2020, que quiere aprobarantes de que acabe este mismo año.