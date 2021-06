Detenido con 19 años por conducir borracho, de forma temeraria y huir de la Policía

La Policía Local de Castilleja de la Cuesta detuvo la tarde del martes a un joven de 19 años de edad por varios delitos contra la seguridad vial, entre ellos el conducir bajo los efectos del alcohol, tras protagonizar una larga persecución y a pesar de que sólo llevaba unos meses con el carné de conducir.

El dispositivo arrancó cuando una persona telefoneó la jefatura, identificándose como un compañero de la Policía Local de Sevilla fuera de servicio e informando de que había observado cómo un turismo le había sobrepasado a gran velocidad cuando viajaba desde Bormujos. Tras seguirlo, pudo ver cómo invadía ambos carriles de circulación y realizaba una conducción en zig-zag, que era un manifiesto peligro para el resto de usuarios de la vía.

Esta persona se mantuvo al teléfono mientras narraba a los agentes la dirección tomada por el luego detenido, que entra en Castilleja de la Cuesta por la calle Real, saltándose varios semáforos en fase roja, invadiendo nuevamente el carril contrario y obligando a otros conductores y peatones a apartarse para no colisionar o ser atropellados.

Tras ver el vehículo, antes de la Policía Local inician la persecución. Pero el conductor no se para. Tienen que cortarle el paso con el indicativo policial para evitar que siga poniendo en riesgo al resto de usuarios de la vía.

El sujeto es un un conductor novel (no llega al año de carné) y presentaba síntomas evidentes de estar bajo los efectos de las bebidas alcohólicas, arrojando un resultado inicial de 0.98 mg/l, aunque no realizó finalmente el resto de las pruebas normativamente marcadas.

Por tal motivo se le detuvo por tres presuntos delitos contra la seguridad vial (síntomas evidentes de alcoholemia, negativa a someterse a las pruebas y conducción temeraria) de lo que se participa al Juzgado correspondiente para su enjuiciamiento.

El vehículo fue depositado en dependencias municipales, quedando a custodia de los agentes hasta que desaparecieran las causas que motivaron su intervención.

La Policía Local de Castilleja de la Cuesta agradece en un comunicado la "decidida actuación del compañero de Policía Local de Sevilla", que en una acción responsable permitió quitar de la carretera un peligro y dar con el presunto autor de los hechos para ponerlo a disposición judicial.