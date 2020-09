Espartinas: Celis asegura que el Gobierno trabaja en dos enlaces hacia la A-49

“Tras casi 40 años de gobiernos municipales de las derechas en Espartinas y habiendo coincidido con Gobiernos nacionales del PP, no es hasta ahora, un año después de que el PSOE accediera al gobierno municipal con el apoyo de IU y VxE, y con Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, cuando se asegura una solución técnicamente viable para la conexión de Espartinas con la A-49”, declaró la edil, e instó a la Junta a dar fechas, en su caso, de cuándo se aprobará ese enlace por Tablantes-Bollullos.

El PP, Vox y GIES denuncian la “opacidad” del gobierno municipal

Los portavoces de los tres grupos en la oposición, el PP, Vox y el GIES, han firmado un comunicado conjunto en el que denuncian los “incumplimientos del gobierno local de coalición de PSOE e IU, con el apoyode VxE y de la concejal no adscrita Teófila Gándara”, que estudian incluso llevar a la Fiscalía, al considerar que les impide ejercer correctamente su labor de oposición y vulnera sus derechos como representantes públicos. Entre otras cosas, aseguran que hay “opacidad” e irregularidades en los plenos, que no se celebran con la periodicidad prevista y se sobrecargan de puntos, con lo que se suelen dejar fuera ruegos y preguntas, un impedimiento para fiscalizar al gobierno. Además, aún son telemáticos, pese a los problemas técnicos. Los grupos de la oposición también aseguran que no se está facilitando la documentación que solicitan y afirman que las mesas de contratación se llevan a cabo “sin transparencia” ni presencia de ningún partido de la oposición.