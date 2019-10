Una edil de Vox en Bormujos denuncia al marido de otra concejal por perseguirla e insultarla

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Bormujos, Carmen Cariciolo, ha presentado una denuncia ante la Policía Local contra el marido de la concejal de Asuntos Sociales, Mayores e Infancia del Ayuntamiento, Leonor Benítez (PSOE), que asegura que la "persiguió" a la salida de un Pleno, el martes, y empezó a "insultarla", con frases como "tú lo que buscas es protagonismo en la tele y servirte de las desgracias de los demás", "estáis a dos velas, mi mujer tiene dos trabajos y tu no tienes donde caerte muerta", o "has venido aquí para engañar al pueblo y coger un sillón", entre otros "insultos e improperios".

En un comunicado, la edil relaciona lo ocurrido con el hecho de que ella haya "abanderado" la defensa de una vecina discapacitada y su familia que iban a ser desahuciados de su vivienda, un lanzamiento que se ha paralizado durante tres meses. Fuentes del gobierno local no han querido comentar el incidente.

Según el relato de la concejal de Vox, al finalizar el Pleno del martes en Bormujos, se acercó a la delegada de Asuntos Sociales para saber cómo iba el caso de esa familia, del que asegura que no tenía información, pese a las peticiones al alcalde.

"Le rogué a la delegada que me diera información, pero me contestó que era un tema sensible y no me podía informar, en una conversación que cortó en seco la número dos del PSOE, Margarita Beltrán, hasta el punto de pedirle a la concejal de Asuntos Sociales que se marchara, y dejarme con la palabra en la boca”, explica la edil de Vox en la nota.

Al salir de la sala, el marido de la concejal Leonor Benítez empezó a perseguir a Cariciolo y a insultarla, insiste. Concejales de la oposición, que estaban en la plaza, le ofrecieron ayuda y un edil del PP acudió a la Policía Local para que se personara en el lugar de los hechos.

Los agentes recabaron las imágenes de un teléfono móvil que estaba grabando la escena e identificaron al marido de Leonor Benítez, tras lo cual la edil presentó la denuncia.