La Junta de Andalucía expropia 30 nuevas hectáreas para la plataforma BUS-VAO entre Sevilla y Salteras

La Junta de Andalucía ha convocado para los días 10 y 11 de septiembre a los propietarios de 30,423 hectáreas que serán expropiadas con el fin de continuar las obras de la plataforma reservada BUS-VAO que conectará Sevilla capital con Salteras. Entre los dueños de los terrenos afectados se encuentra el Arzobispado de Sevilla, según recoge el BOJA.

La expropiación, calificada de "urgente", responde a la modificación del trazado inicial, lo que implica cambios en la superficie prevista en un primer momento. La actuación ya está en marcha tras la adjudicación de las obras por más de 13,3 millones de euros y un plazo de ejecución de quince meses.

La plataforma partirá desde la isla de la Cartuja y se dirigirá a Camas y Castilleja de Guzmán, atravesando el puente de la Señorita, remodelado en 2021 para este proyecto. La consejera de Fomento, Rocío Díaz, recordó que se han invertido cerca de 30 millones de euros de fondos europeos Next Generation para "ofrecer alternativas que reduzcan los atascos en el Aljarafe, uno de los puntos críticos de tráfico por la elevada dependencia del vehículo privado".

Dos plataformas para aliviar el tráfico del Aljarafe

El plan contempla dos plataformas reservadas: la que dará servicio al arco norte del Aljarafe y la que enlaza desde la glorieta del PISA hasta la autovía de Coria, con conexión a la SE-30. La empresa Eiffage Infraestructuras ejecuta la plataforma entre Sevilla y Salteras, de 3,5 kilómetros de longitud, que discurrirá en la mayoría de su trazado en un carril central reversible regulado por semáforos, dentro de una vía de tres carriles (uno por sentido más el reversible).

Un proyecto ideado en la pasada legislatura

El carril BUS-VAO fue planteado a mediados de la legislatura anterior, tras un análisis de movilidad en los accesos desde el Aljarafe. De aquel estudio surgieron varias propuestas, entre ellas este trazado y el que conecta el parque PISA de Mairena del Aljarafe con el enlace de la autovía de Coria (A-8058) y la SE-30, cuyas obras se adjudicaron por cerca de 15 millones de euros.