El PSOE denuncia "graves irregularidades" del Ayuntamiento de Coria del Río en los contratos de ayuda a domicilio

El portavoz del Grupo Municipal Socialista de Coria del Río, David Díaz, ha comparecido en rueda de prensa ante los medios para denunciar “el irregular modo de proceder que administrativamente emplean Modesto González y los miembros de su equipo de gobierno, saltándose los informes negativos de la intervención municipal, para fraccionar y adjudicar a empresas concretas mediante contratos menores”. El Ayuntamiento de Coria rechaza por completo la acusación socialista y responde que "no hay ninguna irregularidad en el informe de Intervención".

Díaz ha añadido que “si todo ello no fuese suficientemente escandaloso, el alcalde de Coria del Río censura y evita que en el pleno celebrado recientemente, la oposición pregunte y haga la preceptiva labor de control y fiscalización del actual gobierno municipal”.

En palabras del secretario general de los socialistas corianos, el informe desfavorable emitido por la Intervención municipal del Ayuntamiento de Coria del Río, el 4 de diciembre de 2024, dice textualmente los siguiente:

"Como resultado o conclusión podemos significar por su relevancia cualitativa, cuantitativa y por su reiteración la adopción de resoluciones contrarias a reparos efectuados por el órgano interventor en materia de contratación de personal para el servicio de ayuda a domicilio. Significando de un total de 102 reparos sobre 951 informes de intervención (10,72 % negativos), siendo su importancia cuantitativa, que derivan de la fiscalización en su función interventora de obligaciones reconocidas de 2.229.390,95 euros sobre 11.717.456,39 euros de obligaciones reconocidas del capítulo I, lo que asciende a un 19,03%. Respecto a la importancia cualitativa reseñar que se producen las contrataciones sin procedimiento legal alguno. Aspectos ya comunicados al órgano gestor de una forma reiterada, no considerando por el órgano de control las opiniones discrepantes del órgano de gestión, puesto que no se basan en preceptos legales en los que se sustente su criterio tal y como se regula en el art. 15 del RD 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno de las entidades del Sector Público Local".

"El alcalde me negó la posibilidad de intervenir en el Pleno"

Sin embargo, no ha sido lo único que David Díaz ha denunciado en su comparecencia, ya que también se ha referido a que durante el pasado pleno tomó la palabra para exponer un asunto que desde el grupo socialista consideramos es "gravísimo y debería habérsele dado máxima prioridad". Según Díaz, "el alcalde me negó tal posibilidad argumentando que no cabía hacer intervenciones en dicho punto y emplazándome a que lo hiciese posteriormente en los ruegos y preguntas. Pero tampoco en ese punto se me permitió intervenir al cerrar unilateralmente el pleno Modesto González diciendo que, dado que no había más asuntos que tratar, se levantaba la sesión, dejándome con la mano levantada y la palabra en la boca. Tal y como se puede comprobar en el vídeo acta de dicho pleno”.

Finalmente, el portavoz socialista ha concluido subrayando que “ante la gravedad que reflejan los hechos en los que se basa el informe de la intervención, las amenazas proferidas públicamente por Modesto González a nuestra compañera Cristina Isla Palma en el transcurso de dicho pleno, y la censura ejercida para evitar que el grupo socialista pidiese explicaciones detalladas sobre las irregularidades señaladas en el informe de la intervención municipal, estamos en condiciones de afirmar que el actual equipo de gobierno trata de ocultar al pueblo de Coria del Río la adjudicación a dedo de contratos a una serie de empresas sirviéndose del uso y abuso de contratos menores, cuya suma superaría con creces la cuantía establecida por la ley de contratos administrativos del sector público, pese a los informes desfavorables de Intervención. Por todo ello, exigimos a Modesto González dé las correspondientes explicaciones y aclare urgentemente todo los puntos señalados en el informe de la Intervención, que evitó por todos los medios dar en el último pleno”.