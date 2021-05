El impulso definitivo que pide Andalucía para la vacunación del Covid

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, lo tiene claro: Si queremos avanzar de verdad para superar la pandemia es necesario usar todas las vacunas para vacunar a todos los grupos de edad. "Todas las vacunas tienen que ser para todas las edades por encima de los 16 años, ya que es la mejor forma según nos dicen los expertos en salud pública", ha señalado en una entrevista en Antena 3.

El consejero no comprende que unas vacunas estén dirigidas a grupos determinados de edades y otros no. "La mejor vacuna es la puesta", ha subrayado, toda vez que ha pedido al Gobierno que deje vacunar a las comunidades y que se dedique a legislar, que es "lo que no ha hecho", en referencia a la desastrosa salida del estado de alarma.

Inyectar AstraZeneca

Aguirre, ha defendido no limitar el uso de la vacuna de Janssen a las personas de 50 a 59 años y ha avanzado que volverá a pedir en el Consejo Interterritorial de Salud autorización para empezar a poner las "200.000 vacunas de AstraZeneca que están en la nevera".

En cuanto a la paralización de la segunda dosis de AstraZeneca, Aguirre ha reprochado que se paralice la vacunación con un suero en todo el país "por un estudio para saber si la segunda dosis se hará con Pfizer". "Una vacuna en la nevera no salva vidas", advierte, teniendo en cuenta que en Andalucía hay 200.000 vacunas esperando esta decisión del Gobierno central.

"Tenemos informes de la Agencia Española del Medicamento, de la sociedad científica y la experiencia de Reino Unido; los efectos adversos son uno entre un millón. No hay justificación científica para mantener las vacunas de AstraZeneca en la nevera", ha insistido.

Jesús Aguirre: "No hay justificación científica para mantener las vacunas de AstraZeneca en la nevera"

Ante esta situación, ha pedido por carta al Ministerio de Salud que en el Consejo Interterritorial de esta tarde se trate como punto específico esta situación y se permita ponerlas como segunda dosis y a voluntarios. "AstraZeneca, como todas las vacunas, son muy efectivas y muy positivas. No deben estar en la nevera", ha insistido.

Prudencia y responsabilidad

Por último, ha lanzando un mensaje de prudencia a la sociedad. "El virus sigue, nos tenemos que ir acostumbrando a él y esperemos que la evolución epidemiológica sea las que nos dicen, pero siempre tenemos que estar preparados con herramientas".

Y es que a nadie se le escapa que miles de ciudadanos no han terminado de captar la esencia del final del Estado de Alarma, que no significa que haya vía libre para cometer actos incívicos e irresponsables.

Todavía no se puede bajar la guardia frente al Covid-19. Cuando todo parece indicar que la pandemia se estabiliza, la última cifra de fallecidos notificada por la Consejería de Salud y Familias hace poner los pies en la tierra. Sin ir más lejos, este martes Andalucía sumó 54 muertos, mayor dato en dos meses, con 1.231 pacientes ingresados por coronavirus, mientras que las UCI descienden hasta los 322.