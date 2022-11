Álvaro Moléon, psiquiatra: "Se está abusando de fármacos que generan graves adicciones"

- España tiene un problema de sueño...

- Sí, así es, sobre todo, desde que debutó la pandemia, los españoles hemos asistido a un aumento del insomnio y de los problemas relacionados con el sueño.

- ¿Qué factores cree han influido en ello?

- Creo que son muchos, interrelacionados entre ellos. Por ejemplo, que cada vez tengamos menos tiempo en nuestro día a día, nos hace que restemos horas para dedicar al sueño. Pero, además, hay personas que pese a que sí dispondrían de ese tiempo se despiertan varias veces en la noche o tienen un despertar precoz. Todo ello hace que en la población haya cada vez un consumo mayor de sustancias psicoactivas para poder producir sueño de forma artificia

- ¿Qué peligros entraña el uso crónico de los somníferos?

- Aquí hay que diferenciar entre los productos naturales, como puede ser la melatonina, que mucha gente se piensa que es totalmente inocuo, y que, además se puede comprar sin receta, pero se ha visto que puede incluso perjudicar el sueño porque aumenta el sueño REM que es el sueño donde se producen la mayoría de las pesadillas y realmente no es el sueño de descanso. Pero hasta aquí no habría problemas de adicción. Hay otras sustancias que sí son más peligrosas y cada vez se utilizan más. Es muy frecuente el uso de las benzodiacepinas para producir el sueño y aquí sí tenemos un verdadero problema porque se están prescribiendo de forma abusiva, por largos periodos de tiempo que generan unos cuadros de dependencia en el paciente que luego son muy complicados de superar. Se crea un síndrome de abstinencia que puede provocar un consumo crónico porque el paciente no sea capaz de dormir el resto de su vida sin tomar esa medicación.

- ¿Cómo se desengancha al paciente de estos fármacos llegados a este punto?

- Lo que normalmente hago con los pacientes que me llegan enganchados al consumo de benzodiacepinas es ir cambiándolas por otros fármacos, empezando por los de la misma familia pero con carácter menos adictivo y que se pueda ir bajando la dosis diaria o cada dos días. Y, a partir de ahí, enseñar una buena higiene del sueño para poder dormir sin necesidad de medicarse.

- ¿Qué consejos le daría a aquellas personas que ahora mismo tengan problemas para dormir y estén pensando en iniciar algún tratamiento?

- Hay que enseñarles a no tener pantallas en la cama, tener la habitación aireada, no tener cenas copiosas y muy tarde, no tomar café o teínas a partir de cierta hora de la tarde, no ver películas o noticias que puedan aumentar el nivel de excitación justo al tiempo de acostarse. También es importante el irse diariamente a la misma hora a la cama, es decir, generar una rutina del sueño vigilia. Seguir esas pautas unas dos o tres semanas y si se ve que con eso no es suficiente y es necesario una medicación, siempre bajo prescripción médica supervisada y cuanto menos adictiva mejor y por un tiempo muy limitado.