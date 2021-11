Díaz Ayuso pide a Moreno que no se deje influir por Génova para fijar las elecciones

"Yo te quiero recomendar que vueles libre, que hagas lo que debas hacer sobre las elecciones, los andaluces sabrán que lo habrás hecho por su bien". Con este consejo ha llegado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al congreso del PP andaluz en Granada. El plenario se ha levantado en dos ocasiones, cuando Díaz Ayuso ha sido presentada y cuando ha terminado su intervención. Aplausos en pie.

"Los presidentes -ha dicho la madrileña- somos los únicos que tenemos la prerrogativa, la potestad, de convocar elecciones y, por eso, yo lo que te quiero recomendar, aunque sé que lo sabes mejor que nadie, es que vueles libre, que tomes tus propias decisiones porque siempre has antepuesto el interés de Andalucía al tuyo propio".

El congreso del PP andaluz ha comenzado este viernes con una conversación entre los presidentes autonómicos del partido, pero la más aplaudida, y de lejos, ha sido Díaz Ayuso. Su intervención no ha sido el típico saludo de bienvenida. Ha llegado con un mensaje claro al presidente de la Junta, Juanma Moreno: haz lo que debas. En la mente de todos estaba las injerencias de la dirección nacional del PP en los gobiernos autonómicos, porque sin citarla ha señalado a Génova. "Aquí sólo se desgasta el que se comporta como una marioneta", le ha recomendado la madrileña al presidente de la Junta. " Se desgasta quien no es valiente y quien no tiene las ideas claras sin un rumbo fijo", ha seguido.

Después de la fallida moción de censura de Murcia, Díaz Ayuso convocó elecciones anticipadas en Madrid, con la oposición inicial de Génova. Ahora es la dirección nacional del PP la que busca el adelanto en Andalucía, de ahí el mensaje de Díaz Ayuso al referirse a los comicios andaluces. El paralelismo sugerido ha sido más que evidente.

En estos momentos, con unos Presupuestos que están a punto de ser rechazados por el Parlamento, Juanma Moreno se debate sobre cuándo convocar las elecciones. Al líder nacional, Pablo Casado, le gustaría que pronto, porque necesita un nuevo éxito regional como impulso para su carrera a Moncloa. Su estrategia es la misma que la de Vox, quiere urnas, y éstas deben comenzar por Andalucía. Pero también coincide este congreso del PP con la resaca de la filtración del audio de Juan Marín que ha dado al traste con el proyecto del Presupuesto, maniobra que el líder de Ciudadanos adjudica a la dirección nacional de los populares. Van, pues, dos señalamientos, porque Marín también ha sido uno de los protagonistas de la tarde en Granada.

Pablo Casado cerrará el congreso el domingo, y su número dos, Teodoro García Egea, participa este sábado, por lo que no coincidirán con Isabel Díaz Ayuso, a la que ambos han declarado una opositora interna que tendría intereses que exceden a su comunidad. La presidenta madrileña casi ha eclipsado al resto de los dirigentes, incluido al más veterano, el gallego Alberto Núñez Feijóo. Él también ha venido con algún consejo a Moreno: "La oposición hace bien, aprendes a no salir en los periódicos, aprendes a que no te hagan caso, y el Gobierno no siempre hace bien, te hace mal cuando te endiosas, cuando no eres capaz de mezclarte con la gente". Y ha seguido: "Juanma es patrimonio de Andalucía, no es patrimonio del PP, él se debe a Andalucía, y lo hace".

Núñez Feijóo es quien más ha insistido en que el PP es un partido unido. Lo subraya en unos momentos de dura guerra interna entre el partido madrileño y la dirección nacional. "Somos seis presidentes autonómicos hablando de España, somos el PP de España", ha indicado.

Para el PP andaluz, el panorama es muy diferente al nacional. Este congreso se ha concebido como un evento de enaltecimiento de Juanma Moreno meses antes de que se celebren las próximas elecciones autonómicas. De hecho, Moreno ha aplazado los cambios que tenía previsto en la dirección del partido. La formación adolece de la fortaleza de sus años de oposición, debido básicamente a que sus dirigentes más destacados se han ido al Gobierno de la Junta. Moreno busca a alguien que sustituya a Loles López, actual secretaria general, como referente de partido, pero no desea apartar a una persona que le ha demostrado lealtad.

El nuevo organigrama del PP andaluz, aprobado en este congreso, crea la figura de un vicepresidente y de un coordinador general, pero nadie será nombrado para ocuparlos, sino que Moreno los conserva para después de las elecciones andaluzas. Para no provocar problemas con su secretaria general, ambos cargos se sitúan en el organigrama en el nivel inferior siguiente a la secretaria general.

Y es que el PP andaluz es una formación feliz después de haber conseguido hace tres años el Gobierno de la Junta, los pesares parecen de otros.