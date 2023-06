Calendario escolar en Andalucía para el curso 2023-2024 por provincias: fechas, festivos y vacaciones

Ya cerca de la finalización del curso escolar 2022-2023, la Junta de Andalucía, a través de las diversas Consejerías, ha publicado las fechas del calendario que regirá el próximo curso 2023-2024 para los estudiantes que cursen sus estudios en los centros educativos de la comunidad.

Calendario lectivo en Sevilla

En la provincia de Sevilla, la Educación Primaria y Especial empiezan el 11 de septiembre y terminan el 21 de junio, mientras que E.S.O, Bachillerato y FP dan comienzo el 15 de septiembre y claudican el 24 de junio. El 7 de diciembre ha sido señalado no lectivo en la capital de Andalucía, ya que el miércoles 6 es el Día de la Constitución y el viernes 8 es el Día de la Inmaculada. El lunes 26 y y martes 27 de febrero, días anteriores al Día de Andalucía, tampoco son lectivos en Sevilla.

Las vacaciones de Semana Santa en toda Andalucía abarcan desde el 25 hasta el 31 de marzo. El Día 1 de abril ha sido señalado no lectivo en Sevilla para Educación Infantil, Primaria y Especial y el Festivo Nacional por el Día del Trabajo es el miércoles 1 de mayo.

1 de septiembre: inicio del curso de Enseñanzas Deportivas y el primer ciclo de Educación Infantil.

11 de septiembre: inicio del curso para Educación Infantil, Primaria y Educación Especial.

15 de septiembre: inicio del curso para E.S.O, Bachillerato, FP, Enseñanzas Artísticas y Educación Permanente.

20 de septiembre: inicio del curso en las Escuelas de Idiomas de Régimen Especial y Enseñanzas Artísticas Superiores.

12 de octubre: Fiesta Nacional.

1 de noviembre: Fiesta de Todos los Santos.

6 de diciembre: Día de la Constitución Española.

7 de diciembre: día no lectivo.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Vacaciones de Navidad: del 23 de diciembre al 7 de enero.

26 y 27 de febrero: días no lectivos.

28 de febrero: Día de Andalucía.

Vacaciones de Semana Santa: del 25 al 31 de marzo.

1 de abril: día no lectivo para segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria y Especial.

1 de mayo: Fiesta del trabajo.

31 de mayo: último día lectivo en las EOI de Régimen Especial.

21 de junio: último día lectivo en Educación Infantil, Primaria y Educación Especial.

24 de junio: último día lectivo del resto de enseñanzas.

Calendario lectivo en Almería

En la provincia de Almería, la Educación Primaria y Especial comienza el 11 de septiembre y acaba el 21 de junio, mientras que E.S.O, Bachillerato y FP empiezan el 15 de septiembre y terminan el 24 de junio. El viernes día 13 de octubre, tras la Fiesta Nacional del 12, no es lectivo en la provincia almeriense, como tampoco lo será el viernes 22 de diciembre, adelantándose así en un día las vacaciones navideñas, que finalizan el 8 de enero en toda la comunidad.

Ya en febrero, el miércoles 28 es el Día de Andalucía, el jueves 29 es el Día de la Comunidad Educativa y el viernes 1 de marzo se ha escogido como día no lectivo en toda la provincia. Tampoco será lectivo el 1 de abril, aunque en este caso únicamente para la Ed. Infantil, Primaria y Especial.

11 de septiembre: inicio del curso para Educación Infantil, Primaria y Educación Especial.

15 de septiembre: inicio del curso para E.S.O, Bachillerato, FP, Enseñanzas Artísticas y Educación Permanente.

20 de septiembre: inicio del curso en las Escuelas de Idiomas de Régimen Especial.

12 de octubre: Fiesta Nacional.

13 de octubre: día no lectivo.

1 de noviembre: Fiesta de Todos los Santos.

6 de diciembre: Día de la Constitución Española.

7 de diciembre: día no lectivo.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

22 de diciembre: día no lectivo.

Vacaciones de Navidad: del 23 de diciembre al 7 de enero.

28 de febrero: Día de Andalucía.

29 de febrero: Día de la Comunidad Educativa.

Vacaciones de Semana Santa: del 25 al 31 de marzo.

1 de abril: día no lectivo para segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria y Especial.

1 de mayo: Fiesta del trabajo.

31 de mayo: último día lectivo en las EOI de Régimen Especial.

21 de junio: último día lectivo en Educación Infantil, Primaria y Educación Especial.

24 de junio: último día lectivo del resto de enseñanzas.

Calendario lectivo en Cádiz

En la provincia de Cádiz, la Educación Primaria y Especial empieza su curso el 11 de septiembre y finaliza el 21 de junio, mientras que E.S.O, Bachillerato y FP comienzan el 15 de septiembre y terminan el 24 de junio. El Día de la Comunidad Educativa será celebrado el miércoles 7 de diciembre, entre la Constitución y la Inmaculada.

El festivo de Todos los Santos, este año es el miércoles 1 de noviembre. Cádiz también ha elegido el lunes 26 y martes 27 de febrero como días no lectivos en su provincia, precediendo al día 28 que es festivo en toda Andalucía.

11 de septiembre: inicio del curso para Educación Infantil, Primaria y Educación Especial.

15 de septiembre: inicio del curso para E.S.O, Bachillerato, FP, Enseñanzas Artísticas y Educación Permanente.

20 de septiembre: inicio del curso en las Escuelas de Idiomas de Régimen Especial.

12 de octubre: Fiesta Nacional.

1 de noviembre: Fiesta de Todos los Santos.

6 de diciembre: Día de la Constitución Española.

7 de diciembre: Día de la Comunidad Educativa.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Vacaciones de Navidad: del 23 de diciembre al 7 de enero.

26 y 27 de febrero: días no lectivos.

28 de febrero: Día de Andalucía.

Vacaciones de Semana Santa: del 25 al 31 de marzo.

1 de mayo: Fiesta del trabajo.

21 de junio: último día lectivo en Educación Infantil, Primaria y Educación Especial.

24 de junio: último día lectivo del resto de enseñanzas.

Calendario lectivo en Córdoba

En la provincia de Córdoba, la Educación Primaria y Especial comienzan el 11 de septiembre y terminan el 21 de junio, mientras que E.S.O, Bachillerato y FP dan inicio el 15 de septiembre y finalizan el 24 de junio. En Córdoba, los días no lectivos han sido escogidos para el viernes 13 de octubre, día posterior a la Fiesta Nacional; jueves 7 de diciembre, que precede a la Inmaculada; y miércoles 26 de febrero. El Día de la Comunidad Educativa será el jueves 27 de febrero, aprovechando el festivo del día 28, en el que se celebra el Día de Andalucía.

11 de septiembre: inicio del curso para Educación Infantil, Primaria y Educación Especial.

15 de septiembre: inicio del curso para E.S.O, Bachillerato, FP, Enseñanzas Artísticas y Educación Permanente.

20 de septiembre: inicio del curso en las Escuelas de Idiomas de Régimen Especial.

12 de octubre: Fiesta Nacional.

13 de octubre: día no lectivo.

1 de noviembre: Fiesta de Todos los Santos.

6 de diciembre: Día de la Constitución Española.

7 de diciembre: día no lectivo.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Vacaciones de Navidad: del 23 de diciembre al 7 de enero.

26 de febrero: día no lectivo.

27 de febrero: Día de la Comunidad Educativa.

28 de febrero: Día de Andalucía.

Vacaciones de Semana Santa: del 25 al 31 de marzo.

1 de mayo: Fiesta del trabajo.

31 de mayo: último día lectivo en las EOI de Régimen Especial.

21 de junio: último día lectivo en Educación Infantil, Primaria y Educación Especial.

24 de junio: último día lectivo del resto de enseñanzas.

Calendario lectivo en Granada

En la provincia de Granada, la Educación Primaria y Especial comienzan el curso el 11 de septiembre y finalizan el 21 de junio, mientras que E.S.O, Bachillerato y FP dan comienzo el 15 de septiembre y claudican el 24 de junio. El primer día no lectivo es el jueves 7 de diciembre, tras el Día de la Constitución y antes de la Inmaculada.

El miércoles 28 de febrero es el Día de Andalucía, por lo que el jueves 29 ha sido designado como el Día de la Comunidad Educativa en Granada, y el viernes 1 de marzo ha sido señalado como otro de los días no lectivos en la provincia.

11 de septiembre: inicio del curso para Educación Infantil, Primaria y Educación Especial.

15 de septiembre: inicio del curso para E.S.O, Bachillerato, FP y Educación Permanente.

20 de septiembre: inicio del curso en las Escuelas de Idiomas de Régimen Especial y Enseñanzas Artísticas.

12 de octubre: Fiesta Nacional.

1 de noviembre: Fiesta de Todos los Santos.

6 de diciembre: Día de la Constitución Española.

7 de diciembre: Día no lectivo.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Vacaciones de Navidad: del 23 de diciembre al 7 de enero.

28 de febrero: Día de Andalucía.

29 de febrero: Día de la Comunidad Educativa.

1 de marzo: Día no lectivo

Vacaciones de Semana Santa: del 25 al 31 de marzo.

1 de mayo: Fiesta del trabajo.

21 de junio: último día lectivo en Educación Infantil, Primaria y Educación Especial.

24 de junio: último día lectivo del resto de enseñanzas.

Calendario lectivo en Huelva

En la provincia de Huelva, la Educación Primaria y Especial empiezan el 11 de septiembre y acaban el 24 de junio, mientras que E.S.O, Bachillerato y FP arrancan el 15 de septiembre y finalizan el 25 de junio. La provincia onubense no solo no sigue la línea de las demás provincias en cuanto a la fecha de finalización de los cursos, sino que tampoco lo hace en cuanto a festivos y días no lectivos. A diferencia de las otras provincias, los días 13 de octubre y 7 de diciembre sí serán lectivos.

El Día de la Comunidad Educativa se ha establecido para el jueves 2 de diciembre, día posterior al festivo de Todos los Santos. Este será el único día no lectivo provincial de todo el curso.

11 de septiembre: inicio del curso para Educación Infantil, Primaria y Educación Especial.

15 de septiembre: inicio del curso para E.S.O, Bachillerato, FP, Enseñanzas Artísticas y Educación Permanente.

20 de septiembre: inicio del curso en las Escuelas de Idiomas de Régimen Especial.

12 de octubre: Fiesta Nacional.

1 de noviembre: Fiesta de Todos los Santos.

2 de noviembre: Día de la Comunidad Educativa.

6 de diciembre: Día de la Constitución Española.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Vacaciones de Navidad: del 23 de diciembre al 7 de enero.

28 de febrero: Día de Andalucía.

Vacaciones de Semana Santa: del 25 al 31 de marzo.

1 de mayo: Fiesta del trabajo.

31 de mayo: último día lectivo en las EOI de Régimen Especial, de 2º de Bachillerato y 6º EMP, NI B1 y 2º NI.

24 de junio: último día lectivo en Educación Infantil, Primaria y Educación Especial.

25 de junio: último día lectivo del resto de enseñanzas.

Calendario lectivo en Jaén

En la provincia de Jaén, la Educación Primaria y Especial empiezan el 11 de septiembre, mientras que E.S.O, Bachillerato y FP lo hacen el 15 de septiembre. Todas ellas cierran el curso el 22 de junio de 2024. Jaén ha escogido el jueves 7 de diciembre de 2023 como día no lectivo en la provincia, completando el puente de la Constitución y la Inmaculada.

El Día de la Comunidad Escolar es el jueves 29 de marzo, tras el Día de Andalucía. Además, el martes 30 de abril tampoco será lectivo para Educación Infantil, Primaria y Especial.

1 de septiembre: inicio del curso de Enseñanzas deportivas.

11 de septiembre: inicio del curso para Educación Infantil, Primaria y Educación Especial.

15 de septiembre: inicio del curso para E.S.O, Bachillerato, FP y Educación Permanente.

20 de septiembre: inicio del curso en las Escuelas de Idiomas de Régimen Especial y Enseñanzas Artísticas Superiores.

12 de octubre: Fiesta Nacional.

1 de noviembre: Fiesta de Todos los Santos.

6 de diciembre: Día de la Constitución Española.

7 de diciembre: día no lectivo

8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Vacaciones de Navidad: del 23 de diciembre al 7 de enero.

28 de febrero: Día de Andalucía.

29 de marzo: Día de la Comunidad Escolar.

Vacaciones de Semana Santa: del 25 al 31 de marzo.

30 de abril: día no lectivo para Educación Infantil, Primaria y Educación Especial.

1 de mayo: Fiesta del trabajo.

22 de junio: último día lectivo.

15 de agosto: Fiesta Nacional.

31 de agosto: final de curso de Enseñanzas Deportivas.

Calendario lectivo en Málaga

En la provincia de Málaga, la Educación Primaria y Especial comienzan el 11 de septiembre y finalizan el 21 de junio, mientras que E.S.O, Bachillerato y FP dan comienzo el 15 de septiembre y claudican el 24 de junio. La provincia malagueña ha decidido aprovechar los días no lectivos a los que tiene derecho cada provincia para realizar la Semana Blanca en la última semana de febrero.

Entre el 26 de febrero y el viernes 1 de marzo, ambos incluidos, no habrá clases en toda la provincia, en una semana que incluye la celebración del Día de Andalucía, el día 28.