Salud apuesta por poner ya una dosis adicional a la tercera edad

La Junta de Andalucía se posicionó ayer a favor de administrar una dosis adicional de la vacuna en la población de la tercera edad, una inyección que ya se está inoculando a las personas internas de las residencias de ancianos y a personas que, por alguna patología o tratamiento, tienen un sistema inmune debilitado y han desarrollado una insuficiente carga de defensas en el organismo después de recibir las dos vacunas prescriptivas.

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, defendió ayer ampliar la vacunación a grupos de edad no sólo de 80 años sino también "de 70 y de 60-65", dijo el responsable de Salud de la Junta en una entrevista en Canal Sur Radio que recogió Europa Press. Aguirre declaró que la posibilidad de prolongar la campaña de vacunación a la tercera edad es una "duda" que están planteándose las autoridades sanitarias y que "posiblemente" sea tratado hoy en la Comisión de Salud Pública. El Ministerio de Sanidad, preguntado sobre esa cuestión por este periódico, rechazó ofrecer los detalles del orden del día de la reunión y confirmar la novedad transmitida por la Junta de Andalucía.

En el caso de que la Comisión de Salud Pública tome hoy una decisión sobre la administración de una dosis adicional de la vacuna para la población de más de 60 años, informó Aguirre, los consejeros autonómicos de salud se reunirán mañana en una cita extraordinaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para ratificar, si se da el caso, esta ampliación de la campaña de vacunación "para empezar cuanto antes mejor", añadió el consejero.

Sostuvo también Aguirre durante la entrevista ofrecida en la cadena de radio de Canal Sur que Andalucía dispone de una cantidad "suficiente" de dosis para acometer la mencionada ampliación del proceso vacunal. No es así exactamente, al menos según los datos que publica diariamente el Ministerio de Sanidad. El registro de vacunas disponibles en Andalucía según el informe de ayer es de 626.937. Sin embargo, a tenor de la información disponible en el INE a enero de 2020, en Andalucía hay una población de 1.910.600 personas entre los 60 y los 89 años, 1.869.036 si se resta el segmento de residentes en centros de ancianos.

No obstante, no hay peligro de un desabastecimiento del fármaco inyectable que previene la enfermedad grave y la muerte frente al Covid-19. En este instante, conforme a los datos del Ministerio de Sanidad, hay cerca de cinco millones de dosis de Pfizer y Moderna disponibles que no han sido distribuidas a las comunidades autónomas debido a la progresiva ralentización de la administración del medicamento en las últimas semanas.

Las enfermeras del Servicio Andaluz de Salud (SAS) están poniendo actualmente alrededor de 65.000 vacunas a la semana, una cifra muy alejada de las 700.000 y 800.000 que se llegaron a inocular en los meses de junio y julio, durante el punto álgido de la campaña de vacunación en España.