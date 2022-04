Día Internacional de los Trabajadores: Subidas salariales y control de precios, las demandas

La demanda de subidas salariales y del control de los precios ante la disparada inflación centran las reivindicaciones de este 1 de mayo, que se celebra el domingo con manifestaciones en las ocho provincias y especial protagonismo de Granada, que acoge el acto principal de la comunidad. "Hay muchos motivos por los que salir a las calles", han sostenido tanto UGT como CCOO, convocantes de unas movilizaciones para las que piden amplia movilización de los trabajadores.

Manifestaciones en Andalucía

Las manifestaciones, que llevan por lema La solución: subir los salarios, contener precios y más igualdad, tienen previsto arrancar entre las 11:00 y las 12:30 horas de este domingo en las ocho provincias. En concreto, dará inicio a las 11,00 horas en Málaga, con salida desde la Alameda de Colón hasta la Plaza de la Constitución; y a las 11,30 en Córdoba, con salida desde la Plaza de la Cruz Roja hasta la Plaza de Colón; y Jaén, salida desde la Plaza de la Constitución hasta el Paseo de las bicicletas.

A las 12,00 comienza en Almería desde la Autoridad Portuaria (Muelle Levante) hasta Puerta Purchena; Cádiz, desde la Plaza Asdrúbal hasta el Ayuntamiento; Algeciras, desde la Estación de Renfe; Granada, desde el Jardines del Triunfo hasta Plaza Isabel la Católica; Huelva, desde Plaza 12 de Octubre a Plaza La Merced; y Sevilla, desde la Plaza de San Francisco hasta San Telmo. Finalmente, a las 12,30 está marcado el inicio de la movilización de Motril, desde Pío XII hasta Plaza de las Comunidades Autónomas.

El acto central se desarrolla este año en Granada, donde participarán las secretarias generales de UGT y CCOO en Andalucía, Carmen Castilla y Nuria López, respectivamente, que han lanzado un llamamiento a la participación apuntando que "hay muchos motivos por los que salir a las calles".

Sobran los motivos

La escalada de la inflación ocupa un lugar destacado dentro de las reivindicaciones, ya que de ella deriva tanto la petición de que se controlen los precios como de que se suban los salarios, dada la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos. Se trata de una cuestión que no admite demoras para los sindicatos, que al presentar las movilizaciones dejaron una advertencia al empresariado a través de las palabras de López: "Aumentará la conflictividad en Andalucía si no se sube el salario a los trabajadores y trabajadoras".

Mientras, desde UGT-A se defiende que el día 1 "toca movilizarse para seguir avanzando en derechos y para no perder poder adquisitivo". Castilla ha asegurado esta semana que se va a "exigir en cada convenio la inclusión de las cláusulas de revisión salarial". "Si la patronal no entiende que la escalada de precios no pueden volver a pagarla trabajadores y trabajadoras, y podemos alcanzar un Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), habrá conflictividad en las calles", ha apuntado.