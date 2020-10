Díaz Ayuso: "La gente viene a Madrid porque no quiere estar subvencionada"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mantiene el frente abierto contra el Gobierno de Sánchez por entender un ataque directo a su región las restricciones del estado de alarma, pero vuelve a desatar la polémica con unas declaraciones ambiguas en las que destaca la posición de Madrid "como motor de España" y advierte que la gente se desplaza a la capital "porque no quieren estar subvencionada" ni "tutelada". La dirigente popular ha respondido así en una entrevista en Telecinco cuando Ana Rosa Quintana le ha preguntado por las razones que llevan al Gobierno central a tomar las medidas que ella rechaza en Madrid y no las pone en marcha en otras comunidades gobernadas por el PP, como Galicia o Andalucía.

La dirigente del PP ha vaticinado también que es posible que el Ejecutivo de Pedro Sánchez podría tomar medidas drásticas en estas comunidades si se alcanzan los indicadores que llevaron al estado de alarma en Madrid. En Andalucía sólo Granada supera el indicador de los 500 contagios por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, pero la situación de los hospitales no es cómo la que viven los centros de la capital, por lo que parece complicado que se pongan en marcha estas restricciones.

"Madrid es una comunidad especialmente incómoda para Sánchez y el PSOE", ha dicho Ayuso en la pregunta sobre Andalucía para, acto seguido afirmar, que "la gente que viene a Madrid no viene a estar subvencionada" y que "lo mejor de toda España viene a la Comunidad de Madrid". Por contra, Díaz Ayuso ha asegurado que lo que ocurra en La Coruña o en Cádiz le importa "lo mismo que lo que ocurra en Madrid" porque, asegura, se siente "española por encima de todo"

Críticas del PP y de los catalanistas

No es la primera vez que un dirigente del PP hace declaraciones cuestionables sobre Andalucía. La que ex ministra de Sanidad Ana Mato dijo en un acto electoral en 2008 que "los niños de Andalucía son prácticamente analfabetos" para criticar la gestión educativa de la Junta y los resultados de la región en el informe PISA. La también ex ministra Isabel García Tejerina, diez años después, pero en un contexto similar afirmó que "en Andalucía te dicen que lo que sabe un niño de diez años es lo que sabe un niño de ocho en Castilla y León".

Estas declaraciones se han podido oir también de políticos catalanes del ámbito soberanista, como Josep Antoni Duran i Lleida, que llegó a apuntar que los agricultores andaluces "se pasan el día en el bar" con el dinero que cobraban del antiguo PER, lo que, a su juicio, perjudicaba a los payeses catalanes. Más duro fue el ex president Jordi Pujol, en un libro publicado en los años 50 defendió que "el andaluz vive en la ignoracia y la miseria mental".

Respuesta de Susana Díaz a Díaz Ayuso

Tras la polémica, la líder del PSOE andaluz ha exigido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a que "llame al orden" de forma "automática e inmediata" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por sus "nefastas declaraciones". Díaz, que ha participado en Marmolejo (Jaén) en una reunión con alcaldes y portavoces socialistas de la Campiña Norte, ha dicho a los periodistas que ante "los insultos" a los andaluces por parte de Díaz Ayuso lo que espera es que "la Junta levante la voz con firmeza".

"Los andaluces no somos de peor calidad que los que viven en Madrid. No vamos a tolerar que la derecha nos insulte de nuevo, si siguen por ese camino no se lo vamos a tolerar. Esperemos que de manera automática e inmediata Moreno llame al orden a la señora Díaz Ayuso", ha señalado la máxima responsable de los socialistas andaluces.