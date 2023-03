Espadas: "El modelo de sanidad pública de Moreno Bonilla es el de Madrid"

Juan Espadas encara las elecciones municipales del 28 de mayo con cierto optimismo, fundamentado en la fortaleza de sus alcaldes. Sin deslizar ninguna crítica al Gobierno de Pedro Sánchez, indica que los ediles y candidatos socialistas se enfrentan al ruido forzado por el PP. El líder del PSOE-A termina esta semana con un éxito, después de que la Consejería de Salud se haya visto obligada a aclarar en el Boletín Oficial de la Junta en qué casos se derivarían pacientes de Atención Primaria al sector privado.

-¿Está usted satisfecho de la admisión de la reforma de la ley del 'sólo sí es sí'?

-La reforma era necesaria y urgente.

-¿La coalición de Gobierno queda rota? Se lo digo porque el cruce de acusaciones ha sido muy grave.

-Hay algunas salidas de tono que se podía haber ahorrado.

-¿De quiénes?

-Claramente, de las ministras de Unidas Podemos, que han hecho un daño innecesario a la credibilidad de la propuesta jurídica. Hablar de códigos penales de una cosa u otra, y sabe a lo que me refiero, es inaceptable.

-Pero ya se da por amortizada esta alianza.

-Una coalición de Gobierno no es un asunto fácil de llevar, pero lo que me interesa es hacer un balance de este primer Gobierno de coalición, no de cómo le ha ido al PSOE o a Unidas Podemos. Y el balance es, claramente, positivo para la sociedad española en uno de los momentos más complicados que nos ha tocado vivir.

"Algunas salidas de tono de las ministras de Podemos se las podían haber ahorrado"

-Hay mucho ruido, a veces ni se ven esos logros.

-Ya, pero éste es un Gobierno progresista, netamente diferente a los gobiernos de la derecha y a las tentaciones de la derecha de firmar acuerdos con la ultraderecha. Lo que la sociedad tiene más claro que nunca es que gobernar desde la izquierda o desde la socialdemocracia es optar por la gente, optar por medidas sociales que la gente necesita, optar por corregir las injusticias sociales que había en este país.

-Pero hay asuntos graves, que haya un diputado que se vaya de putiferio con empresarios, que haya ministras que ni se hablan. Esto excede de lo normal.

-También hay mucho ruido forzado por el PP, siempre ha ocurrido lo mismo cuando el PSOE ha gobernado en este país, recordemos qué pasó con otros presidentes de Gobierno socialistas. Parece que el PP sólo gana expectativas con la crispación, es inaceptable.

-¿Usted no cree que este ruido del que hablamos, con causas objetivas o forzadas, no va a afectar a sus candidatos a las alcaldías el 28 de mayo? Hay muchos alcaldes preocupados.

-Me niego a pensar que los ciudadanos, cuando vayan a votar, no tengan en cuenta esa buena gestión en protección social, en gestión económica, en consecución de derechos y en objetivo de país.

"Mi objetivo es ganar las elecciones autonómicas de 2026"

-Lo que me dice es que a los alcaldes le viene bien.

-No, lo que le digo es que esto no les debe afectar de modo negativo, sino que hay unos logros que sí son positivos para ellos. Lo que, objetivamente, entiendo que va a ocurrir en las elecciones municipales es que los ciudadanos saben qué votan cuando votan a su ayuntamiento. Ya se puede poner el PP como se ponga, no se vota al señor Feijóo o al señor Sánchez, ya tendremos oportunidad de valorar eso en unas elecciones generales. ¿Afecta el ruido ambiente? Claro, por eso actúa el PP así, es especialista en crear atmósferas contaminadas. ¿Cómo? Manipulando encuestas, y si no, pagándolas directamente, y creando mucha crispación en la calle. Su objetivo es que la gente se distancie de la política y no vaya a votar.

-El PP sostiene que ganará las elecciones municipales en Andalucía. Usted, que el 28 de mayo supondrá una primera mella en la imagen de Juanma Moreno. ¿Quién es el más optimista de los dos?

-El más optimista del mundo, hasta el punto de llegar a ser empalagoso, es el señor Moreno Bonilla, lo vimos este último 28 de febrero. Creo que esta película de que somo las locomotora de Europa, que Andalucía está que se sale, que él es una bendición del cielo que nos ha caído sobre Andalucía es, cuanto menos, desproporcionado. Y carece de una base real. En estas elecciones municipales, juego con un equipo que son mis candidatos y candidatas, distribuidos por todos los rincones de Andalucía. Sé que estamos fuertes. Estamos fuertes donde gestionamos porque hemos demostrado que tenemos resultados. El balance de gestión es justo lo que el Partido Popular no es capaz de hacer cuando gobierna.

"El más optimista de todos es Moreno Bonilla, que es empalagoso, como hemos visto el 28 de febrero"

-¿Usted lo cree?

-Se lo digo yo, que fui alcalde de Sevilla. Y la experiencia de Sevilla es que, cuando el PP ha gobernado la ciudad, sólo lo ha hecho cuatro años. Nunca ha repetido. ¿Por qué? Porque no gestiona y porque luego los ciudadanos le quitan la confianza porque no les gusta cómo hacen las cosas desde el ámbito de lo público. Ni Juanma Moreno ni el PP tienen ya la buena valoración en la calle de junio pasado, de las elecciones autonómicas, como consecuencia de lo que hace y de lo que deja de hacer. Las medidas que está tomando definen bien cuál es el proyecto de la derecha, y pongo de ejemplo lo que hace con la sanidad.

-Se refiere a la tarificación de los servicios del SAS.

-La orden de privatización. Acabamos de conocer que el señor Moreno Bonilla ha decidido enmendar su error. Es decir, por la puerta de atrás y vía corrección de errores, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ha corregido su orden de privatización de la Atención Primaria, al detallar que esa privatización sólo se utilice en caso de emergencia sanitaria o situaciones excepcionales. Nos reconocen lo que veníamos denunciando, nos podemos apuntar un éxito. No sólo porque lo dijimos en agosto; también en septiembre, y lo hemos batallado con otra fuerza de la izquierda.

-¿Por qué cree que se incluyó la Atención Primaria en esa orden?

-Porque el PP no cree en una sanidad pública fuerte.

-Le está dedicando más dinero que nunca.

-No, a Moreno Bonilla le están derivando más dinero que nunca que debe ir a sanidad desde el Gobierno de España. ¿Y qué hace él? Cada día, dedica más recursos públicos a la sanidad privada; siempre ha habido conciertos, pero él está aumentando las cantidades. Está abusando de la contratación de emergencia y está adjudicando a dedo pacientes que debían ser vistos en la pública. Me pregunto: Si tiene recursos, cada vez más y mejores, ¿por qué no lo dedica a la Atención Primaria? ¿Por qué le pone precio a ese servicio para derivar? Mire, el modelo de sanidad pública de Moreno Bonilla es una sanidad pública mediocre. Es el modelo de Madrid.

-¿Esto es como Madrid?

-Es lo mismo, son recursos públicos para la sanidad privada, lo que ocurre es que la señora Ayuso lleva tiempo y aquí han comenzado.

-¿Si tuviera un mal resultado en las elecciones municipales, usted se iría de secretario general del PSOE-A?

-Yo voy a seguir después del 28 de mayo, es lo que mis compañeros decidieron en el último congreso regional. No sólo porque es mi responsabilidad cuando hay un mal momento, sino porque se está trabajando bien. El grupo en el Parlamento de Andalucía está haciendo una estrategia de oposición, frente a una mayoría absoluta y no es fácil, que funciona, para que no se nos escape nada de control.

-Hay críticas.

-El partido está mejor coordinado que nunca desde la dirección regional con sus direcciones provinciales. Este ya no es un partido piramidal o personalista, en el que cada uno tiene su batalla por su cuenta. Mi batalla es la batalla de los ocho secretarios generales provinciales. Sus equipos provinciales y el equipo regional funcionan de la mano y, por tanto, todos vamos a una. En este caso, cuando el 28 de mayo podamos hacer un balance, vamos a ver dos cosas: que el Partido Socialista está fuerte en sus estructuras territoriales y que, por tanto, de abajo a arriba se fortalece a la dirección regional. Y no por mérito mío, sino sencillamente porque la organización ha salido de un atolladero difícil, está en un momento complejo en términos políticos y de imagen, pero quienes estamos al frente nos dejamos la piel.

-Seguirá después de las municipales, por tanto.

-Mi objetivo es ganar las próximas elecciones del 2026, y eso pasa por un éxito en municipales y pasa por ganar las próximas elecciones generales. A partir de enero de 2024, al señor Moreno Bonilla le quedarán dos años muy duros si, como hasta ahora, no es capaz de gestionar los recursos.

-En Maracena se ha vivido un suceso rocambolesco en el que están involucradas una concejal y la alcaldesa. El anterior alcalde, Noel López, es su secretario de Organización.

-Ese suceso no tiene nada que ver con el secretario de Organización. Hay unos hechos que se están investigando, y están bajo secreto de sumario. Cuando se abra, se conocerán las razones de fondo de un suceso que es, totalmente ajeno, al secretario de Organización y a su etapa anterior de alcalde. No, mire, yo creo que aquí cada cosa a su tiempo. Pero vamos a dejar de utilizar cualquier tipo de investigación judicial para manchar y machacar a una serie de gente. Fíjese en el caso de la Alhambra, que hemos conocido hace tan solo dos o tres días. Hemos tenido cuánto, siete años, siete años a seis personas condenadas. Absueltas. ¿Quién le devuelve a esas personas el daño a su imagen, a su vida profesional y familiar? Nadie.

-La alcaldesa de Marbella, María Ángeles Muñoz, podría estar en una situación similar.

-Usted no me habrá visto a mí una declaración más subida de tono de la cuenta. Lo que he pedido al señor Moreno Bonilla es que colabore y aclare la situación patrimonial de la alcaldesa. Esto es lo que se le ha pedido en el Senado, donde su declaración patrimonial no estaba actualizada y, claramente, ocultaba una cantidad millonaria. Yo me he quedado ahí, y lo único que he dicho es que hay unos hechos ligados al narcotráfico y al blanqueo de capitales que afecta a personas, directamente, relacionadas con la alcaldesa.

"El PP está engañando a los agricultores del Condado de Huelva"

-El PP y Vox han propuesto que unas 650 familias del entorno de Doñana puedan convertir sus fincas de secano en regables. ¿Cuál es la posición exacta del PSOE?

-Ése es uno de los grandes engaños de la proposición de ley del PP. Porque, si usted la lee, el PP le dice a los regantes que, con los 19,9 hectómetros cúbicos del trasvase aprobado desde la cuenca del Tinto y Piedra a la del Guadalquivir, se podrían regar esas nuevas superficies. Eso es falso.

-¿Por qué?

-Porque son recursos hídricos que ya están comprometidos de cuando se aprobó este trasvase. Por eso le digo que mienten a los regantes y a los agricultores del Condado, porque con esos 19,9 hectómetros no se pueden satisfacer esas nuevas demandas que ahora mismo no tienen concesión. Por eso el PP hace un doble discurso: no quiere hablar de agua, si no de cambiar la calificación del terreno. Lo que le pido al señor Moreno Bonilla es que pida una comisión bilateral con el Gobierno, que se hable con Bruselas, porque esto no se puede hacer a las bravas, que es lo que ha hecho el grupo popular en el Parlamento. Por eso está escondido el consejero de Medio Ambiente, porque el grupo se le ha impuesto.