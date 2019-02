Felipe López: "Si el Gobierno andaluz quiere dejar de pagar el Metro de Sevilla, que lo haga y lo explique"

El ex consejero de Fomento y actual parlamentario socialista Felipe López niega que haya un "agujero" de 579 millones de euros, tal y como denunció su sucesora, la popular Marifrán Carazo, en su primera comparecencia en comisión parlamentaria. Según López esa cantidad se corresponden con "traspasos pendientes", es decir, gastos comprometidos de unos años a otros y no una obra o un servicio impagado.

El político jiennense ha utilizado varios ejemplos para ilustrar sus tesis. Uno de ellos se corresponde con los pagos que la Junta tendrá que hacer anualmente "hasta 2042" para abonar los gastos de explotación de los metros de Sevilla y Málaga, es decir, lo que se abona a la empresa concesionaria para mantener los precios subvencionados por debajo del coste real.

"Si quiere, puede dejar de pagar y los metros dejan de funcionar, pero que lo expliquen a los ciudadanos", ha señalado López, que también ha aludido al suburbano granadino, que lleva varios meses en funcionamiento. En este caso, además de los gastos de explotación, hay que abonar los prestamos que la Junta firmó con el Banco Europeo de Inversiones y la banca comercial para su construcción.

López aludió a un desfase de seis millones de euros denunciado por Carazo. Según el ex consejero, es la diferencia entre el pago previsto en 2018 y el consignado en 2019, que no se ha realizado por la prórroga de los presupuestos de 2019. "Puede no pagarlo, pero si lo hace se para el metro".

En esta misma situación se encuentran otras infraestructuras con planificación plurianual, pero también el pago de subvenciones, como las ayudas al pago de alquiler de 2018, que no se terminaron de abonar en su año natural. Sumando todos esos compromisos se llega a los 579 millones de euros, aseguran desde el PSOE, aunque también reconocen que hay obras paradas desde hace años, como un tunel del Eje Ferroviario Trasversal, que el propio López decidió no poner en marcha durante su periodo como consejero.

"Si para todo lo que está en los traspasos pendientes tendría un presupuesto limpio", ha apuntado López antes de calificar de "falsedad" las declaraciones de su sucesora en la nueva Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, a quien acusa de actuar "con desconocimiento" o de estar haciendo "un burdo intento de manipulación"