El Gobierno advierte que Europa y las cadenas de distribución "vigilan" Doñana

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha mostrado su preocupación por Doñana, "un problema" que "está siendo vigilado de cerca" por terceros países" en Europa y por las cadenas de distribución, en relación a las fresas, el agua y en definitiva, la agricultura en España.

De hecho, "vengo de estar en una reunión ahora con la delegación de todos los representantes parlamentarios en el Parlamento de Austria y me han planteado abiertamente el tema que ocurre con Doñana, ha afirmado la ministra, quien ha visitado recientemente esta reserva natural en Andalucía.

"Ha habido muchas presiones históricas en Doñana sobre el riego de zonas circundantes", y el éxito que ha tenido desde el punto de vista de las exportaciones "se puede ir al garete si dejamos que todo valga", ha alertado la ministra.

Es "muy triste" haber tenido que llegar a una condena para tomar conciencia de que no se pueden incrementar las presiones, hay que rebajarlas, y "creo que tenemos un marco de actuaciones que nos permite tener éxito en esta operación".

"No se explica el parámetro de todo vale", ha dicho, ni decir: "como durante mucho tiempo no se ha hecho todo lo que se debía, ahora puedo hacer lo que me dé la gana".

Año tras año, ha proseguido, Doñana "va perdiendo masa de agua y esto responde al régimen de lluvias, pero también a las presiones" que se mantienen, y ha hecho hincapié en que "lo último que necesita el parque es incrementar amenazas, riesgos e hipotecas".

De cara a la viabilidad del ecosistema, es "prácticamente imposible que pueda haber más usos en esta zona", ha aseverado Ribera, para quien Doñana no es un sitio cualquiera, está en el "centro de la atención" de prácticamente todos los observadores internacionales de aves, de aguas y de ecosistemas.

Declarado el parque Reserva de la Biosfera por la Unesco (1980) y Patrimonio de la Humanidad (1994), Doñana es uno de los espacios protegidos más conocidos de Europa que se despliega en una decena de municipios de Huelva, Sevilla y Cádiz a través de dos figuras formales: el Parque Nacional (1969) y Parque Natural, creado en 1989 y ampliado en 1997.

Durante la entrevista Ribera ha explicado que solo el "populismo local" puede explicar la proposición de ley para reordenar los regadíos de la Corona Norte del Espacio Natural de Doñana, promovida por el Gobierno de Andalucía.

Si Juanma Moreno Bonilla, presidente de la comunidad, que tiene mayoría absoluta en el Parlamento, pacta con Vox en un asunto así, solamente puede explicarse por razones de "populismo local, no hay otra explicación lógica", y, ha añadido, este es un "muy mal comportamiento" desde el punto de vista de la responsabilidad política e institucional.